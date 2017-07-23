Суд оштрафовал витеблянина за надругательство над государственным флагом на 1840 рублей

Суд вынес приговор витеблянину, который в мае этого года порвал и бросил под ноги флаг Беларуси. За надругательство над государственным символом мужчина получил штраф — 1840 рублей (80 базовых величин), сообщили TUT.BY в суде Первомайского района Витебска.



Фото: Reuters

Напомним, вечером 2 мая 44-летний мужчина был пьян, но решил еще купить спиртного. Зашел в один из продовольственных магазинов на проспекте Черняховского. Компанию ему составила знакомая. Как позже установили следователи, накануне между ними произошел конфликт.

Выйдя из магазина, покупатель заметил флаг, который вывесили у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул за полотнище и порвал его, затем вырвал древко из крепления. После этого бросил государственный символ себе под ноги. Зашел за угол здания, но вскоре вернулся, забрал флаг и скрылся.

Правоохранители нашли беглеца. Возле магазина подобрали древко, а в квартире знакомой мужчины обнаружили полотнище флага.

Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами).

Суд оштрафовал мужчину на 2300 рублей (100 базовых величин), но так как он двое суток находился под стражей, то размер штрафа уменьшили до 80 базовых. Приговор не вступил в законную силу.

В 2016 году дела этой категории в стране не возбуждали, в 2017-м — это первый такой случай.