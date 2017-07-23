ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд оштрафовал витеблянина за надругательство над государственным флагом на 1840 рублей

24.07.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд вынес приговор витеблянину, который в мае этого года порвал и бросил под ноги флаг Беларуси. За надругательство над государственным символом мужчина получил штраф — 1840 рублей (80 базовых величин), сообщили TUT.BY в суде Первомайского района Витебска.


Фото: Reuters

Напомним, вечером 2 мая 44-летний мужчина был пьян, но решил еще купить спиртного. Зашел в один из продовольственных магазинов на проспекте Черняховского. Компанию ему составила знакомая. Как позже установили следователи, накануне между ними произошел конфликт.

Выйдя из магазина, покупатель заметил флаг, который вывесили у главного входа в честь 1 Мая и Дня Победы. Мужчина потянул за полотнище и порвал его, затем вырвал древко из крепления. После этого бросил государственный символ себе под ноги. Зашел за угол здания, но вскоре вернулся, забрал флаг и скрылся.

Правоохранители нашли беглеца. Возле магазина подобрали древко, а в квартире знакомой мужчины обнаружили полотнище флага.

Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело по ст. 370 УК (Надругательство над государственными символами).

Суд оштрафовал мужчину на 2300 рублей (100 базовых величин), но так как он двое суток находился под стражей, то размер штрафа уменьшили до 80 базовых. Приговор не вступил в законную силу.

В 2016 году дела этой категории в стране не возбуждали, в 2017-м — это первый такой случай.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд оштрафовал мужчину на 2300 рублей (100 базовых величин), но так как он двое суток находился под стражей, то размер штрафа уменьшили до 80 базовых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пяць беларусаў трапілі ў расійскі спіс тэрарыстаў і экстрэмістаў. Хто яны?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика