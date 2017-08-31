Новую школу вместо рухнувшей гимназии открыли 1 сентября в Кричеве. Порог средней школы № 8, рассчитанной на 1020 учеников, впервые переступили 985 школьников, из них сто — первоклашки. Глава Могилевской области Владимир Доманевский на торжественном открытии сказал, что благодаря использованию современных технологий это не просто современная школа, а школа будущего.





Территория СШ № 8 ничем не напоминает место, где три года назад обрушилась гимназия . На месте руин теперь современные площадки для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, хоккейная коробка и яркие турники с качелями на искусственном газоне. А новую школу с бассейном построили на бывшем футбольном поле.

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За час до начала торжественной линейки площадка перед крыльцом, украшенном гирляндами воздушных шаров, заполняется школьниками и родителями. Длинный ряд первоклассников похож на яркую подвижную клумбу: у каждого в руках — пышный букет. Малыши нетерпеливо переминаются с ноги на ногу под по-летнему палящим солнцем. То одного, то другого родители выводят вперед — сделать памятное фото.













— Мы готовить школу к учебному году не помогали — не получилось, поэтому еще не видели ее изнутри, — рассказывает мама второклассника. — В остальном готовились как обычно: покупали тетради, ручки, одежду.

А для классного руководителя 6 «Г» Татьяны Гомолко «началась новая жизнь». Женщина преподавала в СШ № 3, в которую после обрушения гимназии перевели учиться часть гимназистов. Тогда перегруженная школа работала в две смены. Теперь уже бывшие ученики СШ № 3 перешли в новую «восьмую».

— В моем классе таких 17 человек — перешла большая часть, но не все. Просто ребята захотели учиться в новой школе со своими учителями — это важно для ребенка. Они к нам привыкли, а нам они как родненькие, — объясняет Татьяна Гомолко.





















В ее классе на утро 1 сентября было 27 детей, хотя накануне шестиклассников было тридцать. Школа не укомплектована до конца, поэтому детей в нее могут переводить в течении года, пояснила директор СШ № 8 Галина Пантилеева.

— Думаю, когда дети начнут рассказывать друзьям из других школ, как тут здорово, места заполнятся быстро, — говорит она. И добавляет, что бывших гимназистов в новой школе — 500 человек.





Татьяна Гомолко рассказала, что к 1 сентября школу готовили все вместе. Правда, помощь понадобилась лишь в уборке строительного мусора и украшении кабинетов цветами. Их принесли столько, что и на фойе хватило.

— Родителей к уборке мы не привлекали. Зачем их дергать, если сами справляемся? Я сама мама и знаю, что это такое, — говорит Татьяна Викторовна.

Строительство новой школы обошлось в 24 млн рублей. Еще 8,85 тыс. рублей в виде сертификатов подарили учреждению органы управления и «Беларусбанк».





— Эта школа — воплощение мечты и детей, и родителей, и власти, — поделился мнением с журналистами заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. — Сюда ведь вложены не только деньги, но и душа. Строители сделали мастер-класс — возвели за такой короткий промежуток времени новую школу. И главной задачей при проектировании школы было оборудовать ее самыми современными IT-технологиями, интерактивной системой образовательного процесса.

Он отметил, что школа оборудована новейшим компьютерным интерактивным оснащением, имеет безбарьерную среду, развитую спортивную инфраструктуру. Все это сделано для того, чтобы детям было интересно учиться, развиваться умственно и физически, осознанно подходить к выбору будущей профессии. Также в школе работает электронная система пропуска, а все школьники получат электронную карту, которая будет работать как пропуск, читательский билет в библиотеке, банковская карта.

— Когда мы вручали первоклассникам книги от президента «Беларусь — наша Радзіма», я спрашивал детей, кем они хотят стать. Ответы были очень разными: сотрудником МЧС, учителем, космонавтом. Один мальчик даже сказал, что хочет стать президентом. Это говорит о том, что мы готовим разносторонних специалистов, — сказал Анатолий Калинин.









На выборе будущей профессии и важности владения необходимыми знаниями остановился и председатель Могилевкого облисполкома Владимир Доманевский, обращаясь к старшеклассникам.

— Педагоги и представители власти приняли правильное решение создать в новой школе профильные классы по физике, математике, русскому языку и литературе, английскому и немецкому языкам, биологии и химии. Это поможет ребятам подготовиться к современной жизни, находясь за партой, — сказал он.

Доманевский подчеркнул, что вскоре выпускники будут работать в реальном секторе экономики, социальной и других сферах, где предъявляют высокие требования к специалистам. Он подчеркнул, что для получения знаний старшеклассникам предоставлены все условия.

В классах установлены 17 интерактивных досок. На каждом учительском столе — компьютеры, ноутбуки — они в том числе необходимы для ведения электронного журнала и выставления отметок в электронный дневник, записи домашнего задания.



































В новой школе все еще пахнет и свежим деревом в комнатах отдыха для первоклашек, где стоят двухэтажные кровати. И свежей краской и новыми мячами в спортивном зале. Но вот в школу врывается поток школьников, и по светлым коридорам разносится цветочный аромат.

Детвора еще не успела оценить ни спортзал, ни столовую, ни тем более два тренажерных зала. А они поражают набором оборудования — такой есть не в каждой «качалке» в Могилеве, оценили профессионалы. Одни гантели по 50 кг чего стоят!

Бассейн, к слову, также оценивать рано — его еще достраивают. По словам директора СШ № 8 Галины Пантилеевой, срок окончания всех строительных работ — декабрь 2017 года. После открытия бассейна посещать его и тренажерный зал в этом корпусе смогут все желающие за отдельную плату. А школьники будут заниматься бесплатно.



