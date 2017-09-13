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Бабушка из России взяла опеку над детьми погибшей многодетной дочери из Столинского района

14.09.2017 17:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Трое детей 35-летней жительницы Столинского района Александры Мальцевой, чье тело было обнаружено в марте в водоеме вблизи деревни Ямное, переехали жить к своей биологической бабушке в российский город Красноярск. Об этом сообщили TUT.BY в отделе образования, спорта и туризма Столинского райисполкома.


Фото: Медиа-Полесье

Родственница погибшей Александры Мальцевой оформила все документы для международной опеки и в конце июля забрала детишек к себе. Старший ребенок семьи, Никита, в этом году успешно выдержал вступительные испытания и поступил в Военную академию. Он сам попросился остаться в Беларуси, чтобы продолжить обучение, а в Красноярск будет ездить на каникулы.

Александра Мальцева родилась в Красноярске, а затем переехала в Беларусь, где жила с мужем и детьми. После гибели супруга семья отправилась в агрогородок Струга Столинского района.

В день своего исчезновения, 19 декабря, Александра Мальцева вышла с работы, но домой так и не вернулась. Два месяца спустя ее тело без признаков насильственной смерти было обнаружено в водоеме. Женщина умерла от утопления.

В Беларуси родственников у семьи не было, поэтому после изъятия детей перевезли в социально-педагогический центр в рабочем поселке Речица, где они и проживали несколько месяцев до отъезда в Россию.

Ближайшую родственницу детей по материнской линии удалось установить стараниями сотрудников отдела образования, спорта и туризма Столинского райисполкома.

«Дети для нее были всем». В Столинском районе почти месяц разыскивают пропавшую многодетную мать

 
 
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Самый старший ребенок семьи, Никита, в этом году успешно выдержал вступительные испытания и поступил в Военную академию.

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