В Витебске парень получил огромный штраф за нежелание служить в армии

Житель Витебска получил штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей) за уклонение от призыва на воинскую службу, сообщает прокуратура города.

Весной этого года парню пришла повестка о призыве в армию, но в военкомат на медкомиссию он не пришел. На суде призывник пояснил, что уезжал на заработки в Россию, так как живет один и должен самостоятельно себя обеспечивать.

Однако суд не принял этот аргумент. На следствии установили, что у молодого человека есть сестра, которая постоянно оказывала ему материальную помощь.

Парню инкриминировали уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. На суде молодой человек признал вину и раскаялся.