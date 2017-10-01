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В Витебске парень получил огромный штраф за нежелание служить в армии

02.10.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Житель Витебска получил штраф в размере 100 базовых величин (2300 рублей) за уклонение от призыва на воинскую службу, сообщает прокуратура города.

Весной этого года парню пришла повестка о призыве в армию, но в военкомат на медкомиссию он не пришел. На суде призывник пояснил, что уезжал на заработки в Россию, так как живет один и должен самостоятельно себя обеспечивать.

Однако суд не принял этот аргумент. На следствии установили, что у молодого человека есть сестра, которая постоянно оказывала ему материальную помощь.

Парню инкриминировали уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу. На суде молодой человек признал вину и раскаялся.

 
Теги: Витебск
 
 
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На суде призывник оправдывался, что уезжал на заработки в Россию.

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