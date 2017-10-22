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Оппозиция подала заявку на проведение акции в Куропатах 5 ноября

23.10.2017 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 ок — Sputnik. Консервативно-христианская партия — БНФ подала заявку в Мингорисполком и Миноблисполком на проведение 5 ноября шествия и митинга в урочище Куропаты, сообщили организаторы мероприятия.

Оппозиция подала заявку на проведение акции в Куропатах 5 ноября
© Sputnik/ Валентин Филимонов, Александр Шурмелев
Урочище Куропаты: вид с высоты на одно из мест проведения субботника

Акция приурочена ко Дню памяти предков "Дзяды". До 1998 года 2 ноября осенний День памяти предков, как и весенняя "Радуница", был выходным днем. Однако затем указом президента "Дзяды" исключили из разряда выходных дней.

Тем менее ряд политических оппозиционных партий на "Дзяды" идут в Курапаты, чтобы почтить память невинно репрессированных соотечественников. Традиционно участники шествия собираются у Часового завода в районе станции метро "Парк Челюскинцев" и по тротуарам движутся в урочище, где в 30-е годы сотрудники НКВД расстреляли несколько десятков тысяч человек.

Этот же маршрут организаторы указали и в нынешней заявке, направленной в исполкомы.

Напомним, весной этого года Куропаты снова оказались в центре внимания общественности. Активисты оппозиционных движений добились прекращения строительства бизнес-центра неподалеку от урочища.

Подробнее о противостоянии в Куропатах можно прочитать здесь >>

Тогда же в марте было принято решение о создании мемориала. Министерство культуры объявило конкурс эскизов монументального знака. Согласно условиям конкурса от участников ждали проект, выдержанный в "лучших традициях классического и национального монументального искусства". Однако о результатах конкурса публично объявлено так и не было.

Накануне активисты общественного объединения "Белая Русь" провели субботник в урочище Куропаты.

 
Теги: Минск
 
 
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С весны Куропаты находятся в центре внимания и государственных органов, в том числе Минкульта, который объявил конкурс эскизов на создании мемориального знака в...

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