ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Срок расследования дела о пропаже в пуще 10-летнего Максима продлили

27.11.2017 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет продлил срок расследования уголовного дела о пропаже в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Вследствие необходимости выполнения значительного объема следственных и иных процессуальных действий срок предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения малолетнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка, продлен до четырех месяцев, — сообщили в СК.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Следователи совместно с милицией, МЧС, Минобороны, местной властью и добровольцами провели огромный объем работы, направленной на установление местонахождения мальчика.

— Продолжены поисковые мероприятия в предполагаемом направлении движения мальчика — заболоченной местности лесного массива Национального парка «Беловежская пуща». Пропавший объявлен в международный розыск. Тщательно анализируется и проверяется любая информация, в том числе появляющаяся в средствах массовой информации и интернете. Отрабатываются различные версии исчезновения подростка.


Скриншот с сайта Интерпола

 

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи совместно с милицией, МЧС, Минобороны, местной властью и добровольцами провели огромный объем работы, направленной на установление местонахождения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Весной в Гродно на пересечении Врублевского и Курчатова на месте пустыря появится сквер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика