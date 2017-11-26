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Срок расследования дела о пропаже в пуще 10-летнего Максима продлили
27.11.2017 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Следственный комитет продлил срок расследования уголовного дела о пропаже в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка.
— Вследствие необходимости выполнения значительного объема следственных и иных процессуальных действий срок предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения малолетнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка, продлен до четырех месяцев, — сообщили в
Следователи совместно с милицией, МЧС, Минобороны, местной властью и добровольцами провели огромный объем работы, направленной на установление местонахождения мальчика.
— Продолжены поисковые мероприятия в предполагаемом направлении движения мальчика — заболоченной местности лесного массива Национального парка «Беловежская пуща». Пропавший объявлен в международный розыск. Тщательно анализируется и проверяется любая информация, в том числе появляющаяся в средствах массовой информации и интернете. Отрабатываются различные версии исчезновения подростка.
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Следователи совместно с милицией, МЧС, Минобороны, местной властью и добровольцами провели огромный объем работы, направленной на установление местонахождения...
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