Срок расследования дела о пропаже в пуще 10-летнего Максима продлили

Следственный комитет продлил срок расследования уголовного дела о пропаже в Беловежской пуще 10-летнего Максима Мархалюка.

— Вследствие необходимости выполнения значительного объема следственных и иных процессуальных действий срок предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту исчезновения малолетнего жителя деревни Новый Двор Свислочского района Максима Мархалюка, продлен до четырех месяцев, — сообщили в СК .

Следователи совместно с милицией, МЧС, Минобороны, местной властью и добровольцами провели огромный объем работы, направленной на установление местонахождения мальчика.

— Продолжены поисковые мероприятия в предполагаемом направлении движения мальчика — заболоченной местности лесного массива Национального парка «Беловежская пуща». Пропавший объявлен в международный розыск. Тщательно анализируется и проверяется любая информация, в том числе появляющаяся в средствах массовой информации и интернете. Отрабатываются различные версии исчезновения подростка.

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября. Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов.

Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.