Ядерная медицина как часть медицины будущего: научные встречи состоялись в Минске

6-8 декабря в Минске состоялся фестиваль «Научные встречи: медицина будущего». Мероприятие было организовано Информационным центром по атомной энергии при поддержке Министерства образования Республики Беларусь и Госкорпорации «Росатом».

С публичными лекциями перед будущими и нынешними специалистами в различных отраслях медицины выступили авторитетные российские и белорусские эксперты. Среди них — кандидат биологических наук, советник по ядерной медицине директора отделения физико-химических технологий Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского, доцент кафедры ядерной физики Обнинского института атомной энергетики Оксана Власова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры радиационной медицины и экологии Белорусского государственного медицинского университета Арам Аветисов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии Института физиологии Национальной академии наук Беларуси Маргарита Досина. Они и их коллеги рассказывали аудитории о передовом опыте и актуальных разработках в таких сферах, как ядерная и космическая медицина, генная терапия, диетология, машинное обучение и др.

Особое внимание в разговоре о медицине будущего было уделено ядерной медицине. Онкологические и сердечно-сосудистые заболевания занимают два первых места в качестве причин смерти в мире. Одно из слагаемых успеха в борьбе с этими заболеваниями — ранняя диагностика. И именно ядерная медицина в этом отношении открывает перед специалистами и их пациентами наиболее привлекательные перспективы.

Как отметила в своем выступлении на фестивале Оксана Власова, ядерная медицина в России сегодня является не только перспективным, но и весьма востребованным направлением, которое необходимо развивать, чтобы обеспечить своевременной диагностической и терапевтической помощью как можно большее число граждан. В Европе и США диагностическую помощь в области лучевой диагностики сегодня могут получить порядка 80% онкобольных, а в России — около 10%. Аналогичная картина наблюдается и с доступностью радионуклидной терапии: она показана более чем 50 тыс. пациентов, а проходят ее не более 2 тыс. Поэтому самые серьезные усилия направлены на разработку передовых технологий диагностики и лечения, а также развитие сети специализированных учреждений по всей стране: в ближайшей перспективе число учреждений позитронно-эмиссионной томографии планируется увеличить более чем в два раза, с 30 до 68.

На базе Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского, который входит в структуру государственной корпорации «Росатом», с 1989 г. работает научный комплекс, где разрабатывают и производят радиофармпрепараты для лечения онкологических заболеваний. Среди них — такие успешные разработки, как офтальмоаппликаторы для контактной лучевой терапии злокачественных новообразований органов зрения, микроисточники для брахитерапии рака предстательной железы, РФП для терапии рака печени и многие другие.

Разработки российских ученых и опыт, накопленный в области ядерной медицины, находят применение и в Беларуси, где эта сфера также активно развивается, особенно в последние годы.

По словам заведующего Республиканском ПЭТ-центром, кандидата медицинских наук, доцента, главного внештатного специалиста по лучевой диагностике и лучевой терапии Министерства здравоохранения Республики Беларусь Георгия Чижа, с тех пор, как в 2015 году запущен в эксплуатацию Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии, на его базе прошло обследование более 8 тыс. пациентов. В республике ежегодно проводится свыше 60 тыс. диагностических радионуклидных исследований с использованием разнообразных радиофармацевтических препаратов, около 2 тыс. пациентов получают лучевую терапию радиоактивными препаратами открытого типа, Закупка таких препаратов проводится централизовано на конкурсной основе, в том числе и с участием российских производителей.

Возможности для сотрудничества есть и в том, что касается поставок оборудования:

«Буквально на днях мы обсуждали варианты взаимодействия с российскими представителями. Прозвучали предложения о перезарядке наших гамматерапевтических аппаратов источниками ионизирующего излучения, о поставках нового оборудования — брахитерапевтических аппаратов современной разработки. Конечно же, мы заинтересованы в такого рода сотрудничестве и будем его продолжать», — сказал Георгий Чиж.

В целом для Республики Беларусь является актуальным техническое переоснащение ядерной медицины, повышение эффективности использования имеющегося оборудования, организация производства современных радиофармпрепаратов, проектирование, строительство и оснащение объектов для радионуклидной терапии открытыми источниками, подготовка и переподготовка, повышение квалификации специалистов в сфере ядерной медицины. Белорусские и российские специалисты поддерживают достаточно тесные связи по этим вопросам.