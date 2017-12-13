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В интернете появился фальшивый сайт, который продает таблетки для похудения от имени Минздрава

14.12.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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В интернете появился фейковый сайт о продаже таблеток для похудения. При этом его сделали в виде сайта Министерства здравоохранения Беларуси. В Минздраве замечают, что на официальном интернет-ресурсе ведомства рекламу никогда не размещают, а лекарства, которые не зарегистрированы в Беларуси, могут нанести вред здоровью.


Скриншот с сайта, где продают таблетки для похудения. Минздрав Беларуси не имеет к нему и размещенной там информации отношения

В интернете появился сайт, на котором якобы от имени Минздрава Беларуси продают лекарства для похудения. Его авторы придумали фейкового министра здравоохранения Беларуси, его фейковые доклады и фейковую медицинскую статистику.

— Тексты рекламного характера, опубликованные на различных сайтах от имени Министерства здравоохранения Республики Беларусь, содержат заведомо ложную информацию и не имеют отношения к министерству. Официальный сайт Минздрава не занимается размещением рекламы на своих страницах, — комментирует пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


Так выглядит реальный интернет-ресурс Минздрава Беларуси. Скриншот с сайта ведомства

Официальный сайт Минздрава www.minzdrav.gov.by не имеет отношения ни к каким рекламным кампаниям, акциям коммерческого характера.

— Разрешения на использование своего имени сторонним лицам и организациям Министерство здравоохранения Республики Беларусь не предоставляло. Лекарственные средства, которые рекламируются подобным незаконным способом, не зарегистрированы в Беларуси и могут нанести вред здоровью. В соответствии с законодательством мы проинформировали о случившемся МАРТ и Министерство информации Беларуси, — добавляют в пресс-службе.

 
 
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В интернете появился фейковый сайт о продаже таблеток для похудения. При этом поддельный сайт сделали в виде сайта Министерства здравоохранения Беларуси. В...

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