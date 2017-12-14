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"Готова устранить нарушение, но в чем оно?". Светлана Калинкина о блокировке "Белпартизана"
15.12.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Министерство информации
О том, что ресурс недоступен, первые пользователи разных провайдеров сообщали еще вечером 14 декабря.
— Официально стали отключать только сегодня, потом на сайте Министерства информации появилось сообщение, из которого совершенно непонятно, в чем конкретно нарушения, — рассказала TUT.BY соучредитель «Белорусского партизана» Светлана Калинкина. — Логика законодательства любой страны: если человек может устранить правонарушение — он обязан это сделать. Вот я готова, но мне не говорят, в чем оно.
Она отметила, что сегодня была в Министерстве информации, чтобы уточнить, в каких статьях сайт нарушил закон.
— Я пообщалась с начальником правового управления и начальником управления электронных СМИ. Они отнеслись ко мне очень доброжелательно, с пониманием, но ничего конкретного сказать не смогли.
По данным Светланы Калинкиной, сейчас сайт доступен для пользователей за рубежом и для белорусов, которые пользуются анонимайзерами.
В Министерстве информации ситуацию с блокировкой «Белорусского партизана» TUT.BY не прокомментировали.
Сегодня
— Сначала абсолютно лживую информацию напечатали в «СБ. Беларусь сегодня», что владелец «Белпартизана» Дмитрий Галко убежал в Украину. Он не владелец и даже последние полгода не писал на наш сайт. Вчера мы делали презентацию о том, что белорусскому руководству стоит сражаться с российской пропагандой. И вчера был материал про новую расстановку сил вокруг старшего сына руководителя страны Виктора Лукашенко, — отметила Светлана Калинкина в комментарии «Еврорадио».
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