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"Готова устранить нарушение, но в чем оно?". Светлана Калинкина о блокировке "Белпартизана"

15.12.2017 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство информации ограничило доступ к сайту «Белорусский партизан». Ведомство отмечает, что «на информационном ресурсе регулярно размещаются материалы, в которых содержится запрещенная информация». Соучредитель сайта Светлана Калинкина побывала в министерстве, пытаясь выяснить, за что конкретно заблокировали сайт.


Светлана Калинкина, соучредитель «Белорусского партизана». Фото: со страницы Светланы Калинкиной в Facebook

О том, что ресурс недоступен, первые пользователи разных провайдеров сообщали еще вечером 14 декабря.

— Официально стали отключать только сегодня, потом на сайте Министерства информации появилось сообщение, из которого совершенно непонятно, в чем конкретно нарушения, — рассказала TUT.BY соучредитель «Белорусского партизана» Светлана Калинкина. — Логика законодательства любой страны: если человек может устранить правонарушение — он обязан это сделать. Вот я готова, но мне не говорят, в чем оно.

Она отметила, что сегодня была в Министерстве информации, чтобы уточнить, в каких статьях сайт нарушил закон.

— Я пообщалась с начальником правового управления и начальником управления электронных СМИ. Они отнеслись ко мне очень доброжелательно, с пониманием, но ничего конкретного сказать не смогли.

По данным Светланы Калинкиной, сейчас сайт доступен для пользователей за рубежом и для белорусов, которые пользуются анонимайзерами.

В Министерстве информации ситуацию с блокировкой «Белорусского партизана» TUT.BY не прокомментировали.

Сегодня в интервью «Еврорадио» Светлана Калинкина отмечала, что никакого уведомления, предупреждения или замечаний ей не присылали. Она же обратила внимание на три события, которые предшествовали блокировке.

— Сначала абсолютно лживую информацию напечатали в «СБ. Беларусь сегодня», что владелец «Белпартизана» Дмитрий Галко убежал в Украину. Он не владелец и даже последние полгода не писал на наш сайт. Вчера мы делали презентацию о том, что белорусскому руководству стоит сражаться с российской пропагандой. И вчера был материал про новую расстановку сил вокруг старшего сына руководителя страны Виктора Лукашенко, — отметила Светлана Калинкина в комментарии «Еврорадио».

 
 
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Министерство информации ограничило доступ к сайту "Белорусский партизан". Ведомство отмечает, что "на информационном ресурсе регулярно размещаются материалы, в...

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