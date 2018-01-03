Цветущая Беларусь. В январе в Волковыске распустились розы, а в Молодечно - анютины глазки

Первые новогодние дни в некоторых регионах Беларуси стали самыми теплыми за последние годы наблюдений. Последствия такого потепления не заставили себя долго ждать — в лесах около Гродно местные жители собирают грибы, в Волковыске зацвели розы, а в Гомеле даже появились майские жуки! TUT.BY собрал фотографии необычных для января природных явлений.



Фото: Павел Загорский, mlyn.by

Первой ласточкой потепления стали розы, которые зацвели в конце декабря на нескольких подворьях в агрогородке Вертелишки, что недалеко от Гродно. А вот в Браславском районе перед Новым годом расцвела календула.



Фото сделал подписчик группы «Браслав Бай»

В первые дни января появились фотографии цветущих маргариток, роз и анютиных глазок. Последние зацвели в Молодечно на одной из городских клумб в первые дни нового года.



Фото: Павел Загорский, mlyn.by

В Волковыске тем временем начали цвести розы. Фотоподтверждение прислала наша читательница Ирина.



Фото: из личного архива читательницы

Могилевская область тоже не отстает от цветущей в январе страны. Там распустились маргаритки. Фото выложили в городском паблике Могилева во "ВКонтакте".



Фото: vk.com/ilovemogilev

Наш читатель Степан прислал вот такую фотографию цветка и рассказал, что она сделана 31 декабря в Брестском районе.

- Он цветет всю осень — и до сих пор, — поделился Степан.



Фото: из личного архива читателя

В Светлогорске , говорят местные пользователи социальных сетей, появились майские жуки. Чуть ошалевшие от тепла и дезориентированные.



Фото: vk.com/ranak



Фото: vk.com/ranak

В лесу в это время, кстати, можно насобирать зимних грибов. Так, гродненец Евгений Бодак выложил в социальных сетях свой новогодний улов. Мужчина собирал второго января в лесу лисички. Говорит, что даже хватит на суп.



Фото: vk.com

Как оказалось, лисички в зимнем лесу — не такая уж редкость. Грибы перед Новым годом находили под Смолевичами, около Слуцка и в заказнике «Сорочинские озера». Эколог Игорь Пастухов тоже насобирал лисичек на суп.



Фото: Игорь Пастухов, facebook.com

А вот фотография из-под Смолевичей.





Лес в этом году богат не только на грибы. Например, жители Витебска наткнулись на заросли клюквы. Хотя эта ягода для зимы — явление нередкое. Но фотографии красивые!













По прогнозам синоптиков, до конца недели в Беларуси сохранится теплая погода . А вот на следующей неделе стоит ждать похолодания — температурный фон понизится до отрицательных значений. Уже 9 января ночью ожидается до −9°С.