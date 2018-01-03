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Цветущая Беларусь. В январе в Волковыске распустились розы, а в Молодечно - анютины глазки
04.01.2018 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Первые новогодние дни в некоторых регионах Беларуси
Первой ласточкой потепления стали розы, которые
В первые дни января появились фотографии цветущих маргариток, роз и анютиных глазок. Последние зацвели в Молодечно на одной из городских клумб в первые дни нового года.
В Волковыске тем временем начали цвести розы. Фотоподтверждение прислала наша читательница Ирина.
Могилевская область тоже не отстает от цветущей в январе страны. Там распустились маргаритки. Фото выложили в городском паблике Могилева во "ВКонтакте".
Наш читатель Степан прислал вот такую фотографию цветка и рассказал, что она сделана 31 декабря в Брестском районе.
- Он цветет всю осень — и до сих пор, — поделился Степан.
В
В лесу в это время, кстати, можно насобирать зимних грибов. Так, гродненец Евгений Бодак
Как оказалось, лисички в зимнем лесу — не такая уж редкость. Грибы перед Новым годом находили под Смолевичами, около Слуцка и в заказнике «Сорочинские озера». Эколог Игорь Пастухов тоже
А вот
Лес в этом году богат не только на грибы. Например, жители Витебска
По прогнозам синоптиков, до конца недели в Беларуси
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Природа точно сошла с ума! В лесах около Гродно местные жители собирают грибы, в Волковыске зацвели розы, а в Гомеле даже появились майские жуки!
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