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В Гомеле подросток ограбил пенсионерку, его нашли по записям камер

02.03.2018 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 25 февраля пенсионерка возвращалась домой с церковной службы. В подъезд дома по улице Быховской следом за ней вошел молодой человек. Обогнав женщину, парень резко повернулся, вырвал сумочку и выбежал на улицу. Потерпевшая вызвала милицию.

Особых примет преступника, кроме цвета куртки, пенсионерка не заметила. Зато мужчина, куривший недалеко от ее дома, рассказал, что видел парня дважды: когда он шел в сторону подъезда в компании двух друзей, и когда молодые люди уже бежали в сторону «Евроопта».

По записям камер видеонаблюдения магазина оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый несовершеннолетний гомельчанин.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подросток в ИВС. К слову, двое его спутников, одному из которых также нет 18-ти, пока проходят как свидетели преступления. Оба тоже были уже судимы.

 
 
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Особых примет преступника, кроме цвета куртки, пенсионерка не запомнила. Зато мужчина, куривший недалеко от ее дома, рассказал, что видел парня дважды. Первый раз он...

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