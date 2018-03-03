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Снегопад нарушил работу общественного транспорта в Минске

03.03.2018 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Сложные погодные условия привели к многочисленным сбоям в работе общественного транспорта. Об этом свидетельствует оперативная информация ГП «Минсктранс».

3 марта произошло более 10 сбойных ситуаций, нарушивших режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев. Задержки в движении составляли от 12 до 83 минут. Там, где перерывы в движении были продолжительными и имелась такая возможность, «Минсктранс» организовывал временные маршруты.

Например, на улице Есенина из-за ДТП в 16.03 остановились троллейбусные маршруты № 10, 25, 32, 47, 52, 53, 64. Движение было восстановлено в 16.52.

А на улице Горецкого, опять же из-за ДТП, остановились троллейбусы на маршрутах № 25, 52. Были организованы временные автобусные маршруты. Движение восстановлено в 13.54.

Кроме того, сбои работы общественного транспорта были зафксированы на улицах Коласа, в районе метро «Автозаводская», Буденного, Колесникова, Карбышева и других местах.

Сильный снегопад, который обрушился на Беларусь, серьезно осложнил обстановку на столичных дорогах — автомобили стоят в пробках, зафиксировано много аварий.

 
 
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3 марта произошло более 10 сбойных ситуаций, нарушивших режим работы автобусов, троллейбусов и трамваев. Задержки в движении составляли от 12 до 83 минут.

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