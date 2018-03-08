В Ляховичском районе прохожий спас из горящего дома пенсионерку

7 марта в деревне Ольховцы, Ляховичского района прохожий вытащил из горящего дома 86-летнюю женщину, сообщает Брестское областное управление МЧС.

Сигнал о происшествии поступил ляховичским спасателям в 20.33. К приезду спасателей пожилая хозяйка дома была на улице. Из горящего здания ее вывел прохожий, который услышал звук пожарного извещателя. Пенсионерку, которая сама не могла выйти, мужчина вытащил через окно. Женщину осмотрели медики. В госпитализации она не нуждалась.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей.