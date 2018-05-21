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В Дрибинском районе пройдут соревнования по стрельбе и День гражданской обороны
22.05.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
День гражданской обороны
В субботу, 26 мая, в Дрибинском районе пройдут учения по гражданской обороне — День ГО. Как рассказал инспектор пропаганды и взаимодействия с общественностью Дрибинского РОЧС Александр Иванистов, мероприятие запланировано провести на базе райотдела в г.п. Дрибин. «Этапы обычные: развертывание техники, приспособленной для пожаротушения, стометровая полоса препятствий для пожарных звеньев, соревнования среди санитарных дружин, — рассказал инспектор. — Регистрация участников с 08.30. Начало в 09.00».
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День гражданской обороны В субботу, 26 мая, в Дрибинском районе пройдут учения по гражданской обороне — День ГО. Как рассказал инспектор пропаганды и...
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