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Указом президента определен порядок создания и правовой статус служб "одно окно"
24.05.2018 22:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 24 мая. Указ № 202 "О службе "одно окно" подписал 24 мая Александр Лукашенко.
Документ принят в целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур. Впервые на законодательном уровне закрепляется четкая регламентация порядка создания и деятельности служб "одно окно", их правовой статус, отмечается в сообщении пресс-службы президента.
Согласно указу служба "одно окно" создается в городских (городов областного подчинения) и районных исполкомах, администрациях районов в городах. Предусматривается возможность создания этих служб в иных местных органах с учетом численности населения, проживающего на соответствующей территории.
Основными задачами службы являются обеспечение реализации заявительного принципа "одно окно", оказание бесплатной консультативной помощи по вопросам подготовки документов, необходимых для осуществления административных процедур, выдача административных решений.
Через службу "одно окно" могут осуществляться административные процедуры, относящиеся к компетенции не только местных, но и республиканских органов государственного управления. Конкретный перечень таких процедур будет определяться правительством.
На облисполкомы и Минский горисполком возлагается обязанность координировать деятельность нижестоящих местных органов по созданию и функционированию службы "одно окно".
К компетенции Министерства юстиции отнесена общая координация деятельности по осуществлению административных процедур в стране.
БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Указ № 202 "О службе "одно окно" подписал 24 мая Александр Лукашенко. Документ принят в целях дальнейшего совершенствования порядка...
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