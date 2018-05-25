На предприятии будут дисциплина и порядок

31 марта прошлого года КСУП «Кривск» возглавил опытный Андрей Зубарев, сразу четко обозначив свою позицию: достигнуть результатов можно только благодаря строжайшей трудовой дисциплине. Этому принципу в руководстве предприятием он не изменят уже больше года, и это дает свои положительные результаты.





— Предприятие, не побоюсь этого слова, огромное, трудится порядка 400 человек. Учитывая, что за последние несколько лет здесь произошло немало перемен: к нему присоединились 3 соседних хозяйства из Ивольска, Бацуни и Гусевицы, сменилось порядка 6 руководителей, работников, что называется, лихорадило. А когда настоящего хозяина над такой махиной нет, сами понимаете, ни о какой дисциплине и порядке речи идти не может. Буквально в первый день работы я столкнулся с такой ситуацией: ко мне подошел бригадир одной из молочно-товарных ферм и сказал, что украли 36 мешков комбикорма. Разумеется, я недоумевал: как такое возможно, ведь все объекты на виду. Но вместе с тем я понял, что здесь творится полнейшая анархия, людям не интересны ни их заработная плата, ни порядок на рабочих местах, ни ответственность за свое дело. Они уже привыкли так работать, в полнейшей вседозволенности, абсолютно не понимая, что спустя полгода подобной работы предприятию придет конец. Поэтому здесь надо было принимать какое-то жесткое принципиальное решение, и я это сделал. Назначил начальника охраны, бывшего полковника в отставке Николая Рябцева, с которым работаем уже больше года, и четко обозначил ему задачу: пресекать любые факты воровства и мелкого хищения на предприятии.

Сразу были введены жесткие меры в части хищения топлива, то же самое касается корма и концентратов: был назначен фуражир, все взвешивалось на весах. Ведь очевидно, что если корм в полном объеме доходит до скота, есть результат, есть и привесы, и надои, а значит, прибыль предприятию и, как следствие, рост заработной платы. Сейчас мы все это имеем, и снижать планку я не намерен. Сегодня мы является одним из главных валообразующих предприятий на Будакошелевщине, имеем 6500 голов скота, первыми в районе начали заготовку кормов, хотя, когда я приступил к работе, корма отсутствовали вообще, на предприятии не было ни зоотехника, ни ветврачей, сейчас эти вакансии укомплектованы, в полном объеме имеются все необходимые медикаменты, создана бригада по лечению копытных болезней и многое другое, долго обо всем рассказывать не буду. Но считаю, что сохранить и приумножить имеющийся результат можно только путем жесткой дисциплины, и менять свое решение и тактику руководства не намерен.

Не буду отрицать, что предприятие сегодня испытывает определенный «кадровый голод», работников не хватает, в особенности, это касается операторов машинного доения, животноводов. Все прекрасно понимают, что работа это действительно очень сложная. Но в определенных ситуациях нужно идти на принцип, принимать жесткое, но верное решение, только тогда на нашем предприятии будут дисциплина и порядок.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.

Директива №1 в действии

Одним из основополагающих документов, регламентирующих дисциплину и безопасность в Республике Беларусь, является Директива Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Безусловно, четкое соблюдение норм данного акта является обязанностью тех, на кого распространяются его нормы (это, прежде всего, республиканские и местные органы государственного управления, другие государственные органы и организации). В связи с этим необходимо определить основные требования Директивы №1.

— В одном из пунктов Директивы обозначено требование: обеспечить безусловное привлечение работников организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы, а также за нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье или смерть других работников. В минувшем году в организациях района за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения было уволено 69 человек. За 1 квартал текущего года расторгнуты трудовые отношения с 18 работниками, — рассказала главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяна АДАШКЕВИЧ.

Важнейшими требованиями Директивы№1 являются определение показателей состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения безопасного труда как один из критериев оценки работы руководящих кадров всех уровней, а также обеспечение безусловного и немедленного расторжения контрактов с работниками за нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее увечье или смерть, за причинение государству, юридическим или физическим лицам имущественного ущерба, распитие спиртных напитков в рабочее время или по месту работы, а с руководителями – за необеспечение должной трудовой дисциплины подчинённых, сокрытие фактов нарушения ими трудовой и исполнительской дисциплины либо за непривлечение виновных лиц к ответственности, установленной законодательством.

Таким образом, соблюдение требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 служит одним из гарантов соблюдения технологических норм производства, повышения трудовой и исполнительской дисциплины, укрепления правопорядка. Такие результаты, в свою очередь, являются одним из средств обеспечения общественной безопасности, ускорения социально-экономического развития страны, и, в целом, улучшения жизни людей.