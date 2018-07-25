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Вдыхая запах детства

26.07.2018 — Новости Общества | Единство  
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Вдыхая запах детства
Алексей появился на свет в д. Ганцевичи в семье педагогов. Спустя 5 лет родился его брат Женя. Мама Элла Петровна – учитель физики, заместитель директора по основной (учебной) деятельности Ганцевичского учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа Борисовского района. Отец Александр Михайлович до недавнего времени преподавал в том же учреждении образования географию. Их сын и сегодня может рассказать о законах Ньютона, Кулона, Паскаля, Ома и других известных ученых. Не перепутает он Азию и Евразию и без раздумий скажет, что Уагадугу является столицей Буркина-Фасо. Но не только за знания юноша благодарен родителям. Приезжая домой в родную деревню, он без стеснений обнимает родных людей и говорит им спасибо за то, что ждут его, что вырастили, привили любовь к родному языку и культуре, поддерживают и помогают.
В местной школе Леша учился 6 лет. Под чутким руководством талантливой учительницы Елены Федоровны Тарасевич, требовательной, но справедливой, участвовал в олимпиадах по белорусскому языку.
Потом мальчишка решил примерить алые погоны, доказать, что, если потребуется, он незамедлительно выступит на защиту своего Отечества. В погоне за мечтой он поступил в Минское суворовское военное училище. Строгий распорядок дня, в котором особое внимание уделялось становлению личности, воспитанию, спорту и учебе, оказался ему не под силу – подвело здоровье, сказался напряженный в моральном и физическом смыслах ритм жизни. Но как бы то ни было, это время парень вспоминает с теплом. Благодарит командиров и наставников, которым когда-то отдавал честь, за чуткость, привитие самостоятельности и стойкости, бывших товарищей – за взаимовыручку. Не забыл он, как подшивать подворотнички и безукоризненно утюжить форменную одежду, просыпаться строго по команде «Рота, подъем!».
– Вернувшись спустя год в Ганцевичи, я продолжил учебу в школе, затем переехал в Борисов и постигал учебные дисциплины в общеобразовательном лицее, – вспоминает собеседник. – Преподаватель белорусского языка и литературы Татьяна Васильевна Тарасевич «подтянула» мои знания и предложила попробовать свои силы на олимпиаде по языку.
Тогда способный учащийся вышел на республиканский этап, но достигнуть заветной вершины не смог. Нынешний год оказался успешным – парень завоевал диплом I степени и автоматически заработал в копилку теста ЦТ 100 баллов.
– Была большая конкуренция, но я старался не подвести людей, которые за меня переживали. Хотя, если честно, немного сомневался в собственных силах, – говорит Леша. – Когда осознал победу, меня переполняла огромная радость. Это непередаваемые эмоции, когда ты к чему-то очень долго стремился и наконец достиг. Своим сверстникам советую не распыляться на незначительные дела и увлечения, а всерьез задумываться о главной цели и действовать, ведь под лежачий камень вода не течет.
В свободное время золотой медалист посещает концерты белорусскоязычных и не только исполнителей, смотрит разножанровые фильмы, в том числе переведенные на родной мелодичный язык, посещает фестивали с национальным колоритом, читает классиков и современных белорусских авторов, нередко возвращается к полюбившейся многим серии книг о Гарри Поттере.
Кроме того, юноша активно следит за спортивными новостями, пишет небольшие материалы, планирует в будущем освоить профессию спортивного журналиста и посетить Вильнюс. Этот город, как говорит парень, станет отправной точкой в списке мест, где он так хочет побывать.
…В Ганцевичах маршрутное такси делает остановку. Глядя в окно, Леша не сдерживает улыбку – его встречают подруги детства Полина Казак и Полина Войтенкова, готовые в трудную минуту подставить пусть и хрупкое, но такое надежное товарищеское плечо.

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора

 
Теги: Новости
 
 
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Выпускник борисовского общеобразовательного лицея Алексей Гулицкий садится в маршрутное такси. За окном мелькают уютные дома, в которых кипит жизнь,...
 
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