С пожеланиями здоровья и благополучия

25 июля — особенная дата для многочисленной семьи Терещенко. В этот день родился их дорогой отец, дедушка и прадедушка Алексей Семёнович. В нынешнем году юбиляру исполнилось девяносто пять лет, и за свой долгий жизненный путь он многое успел повидать.

За плечами — Великая Отечественная война и годы упорного труда по восстановлению разрушенного хозяйства страны, тяжелейшие испытания судьбы, которые не сломили, а лишь закалили его характер. Но в этот день ветерану совсем не хочется вспоминать о грустном. Празднование юбилея в кругу семьи, поздравления, гости — вот чем был наполнен его день, тем более, что уже с самого утра с добрыми пожеланиями и подарками проживающего в Переделке юбиляра поспешили поздравить глава района Вероника Байкова, заместитель председателя райисполкома Наталья Каурова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома Лариса Федорива, ответственный секретарь Лоевского совета ветеранов Нина Руденок. От всей души поблагодарив ветерана труда и Великой Отечественной войны за подвиг, совершенный им дважды — сначала освобождая страну, а потом восстанавливая её, гости пожелали юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения и оставаться примером стойкости и мужества ещё многие годы.

Алексей Семёнович — человек очень скромный. Несмотря на почтенный возраст, он хранит силу духа и память о военном времени, о том, как был призван в армию в ноябре 1943 года, как потом проходил подготовку в Ульяновске, а с июня 1944 года оказался на фронте. В составе 153-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта участвовал в операции «Багратион». Всё время был на передовой, принимал участие в разгроме немецкой группировки под Минском, в освобождении Лиды, Гродно, форсировании Березины, Нёмана. В боях под Данцигом его тяжело ранили. После излечения вновь вернулся в свою дивизию, которая вела бои в Восточной Пруссии, где за участие в операции по взятию вражеского «языка» нашего земляка наградили орденом Красной Звезды. А вот самый радостный день для каждого солдата — победный — встретил в Кёнигсберге.

После окончания войны Алексей Семёнович внёс свой вклад в восстановление и развитие сельскохозяйственной отрасли района. Работал помощником бухгалтера в колхозе им. Молотова в Михалёвке, затем бухгалтером, главным бухгалтером Борщёвской МТС, принимал непосредственное участие в организации нового хозяйства в 1957 году — совхоза «Днепровский», его становлении и развитии. Трудовой стаж А.С. Терещенко в хозяйстве составил 35 лет. За многолетний добросовестный труд он награждён медалью «Ветеран труда» и многими грамотами. Вместе с супругой Анной Ивановной прожили в мире и согласии долгие годы, вырастили трёх дочерей. Дети не забывают родного человека, стараются как можно чаще навещать.

По доброй традиции для юбиляра прозвучал музыкальный подарок от артистов автоклуба.

Наш гражданский и человеческий долг — постоянно поддерживать ветеранов, окружать их заботой и вниманием, дарить им тепло своих сердец. Их жизнь — это подвиг, и каждому из нас нужно учиться у людей старшего поколения любви к Родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во имя достижения великой цели.

Татьяна Белова, «ЛК».

Фото автора.