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Бобруйчанину предъявлено обвинение в убийстве двух женщин

30.07.2018 19:33 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 30 июля. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин 20 июля в Бобруйске.

Задержанному, неоднократно судимому, предъявлено обвинение по пп. 1, 6 ч. 2 ст. 139 УК (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью).

По данным следствия, 36-летний местный житель вместе с 27-летней и 26-летней женщинами распивал спиртные напитки в увеселительном заведении. После этого компания направилась домой к мужчине, где около 7 часов утра он нанес случайным знакомым удары молотком и ножом. От причиненных телесных повреждений женщины скончались на месте происшествия.

Мужчина вину признал полностью и дает показания следователям. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

Вынесено постановление о назначении в отношении обвиняемого комплексной стационарной психолого-психиатрической, сексологической и психофизиологической экспертизы, производство которой поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 июля. Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси продолжается расследование уголовного дела об убийстве двух женщин 20 июля в...
 
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