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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

03.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален со 2 августа 2018 г.
Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони

Агроном ­ УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

Аккомпаниатор ­ Сморгонский районный центр культуры, тел.: 3­76­42.

Аппаратчик термической обработки мясопродуктов ­ УП «Нива­ЗОС», тел. 3­18­56.

Арматурщик ­ СООО «МНК Констракшн», тел. 8­029­884­87­53; филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91.

Балетмейстер ­ Сморгонский районный центр культуры, тел. 3­76­42.

Бармен ­ ООО «БелЛеонТорг», тел. 3­07­75; КСУП «АгроСолы», тел.: 9­11­80, 9­85­46.

Бетонщик ­ СООО «МНК Констракшн», тел. 8­029­884­87­53; филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91.

Бригадир производственной бригады в животноводстве, растениеводстве ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Бухгалтер ­ СООО «МНК Констракшн», тел.: 8­029­784­63­67, 8­029­884­87­53.

Ветеринарный врач ­ ГУ «Сморгонская меж­районная ветеринарная лаборатория», тел. 2­28­78; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9­09­47; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3­20­22; КПУП «Крево», тел. 9­34­18.

Ветеринарный фельдшер ­ ГП «Совбел 2016», тел.: 9­02­72, 9­02­73; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9­09­47; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04; ОАО «Шутовичи­Агро», тел. 4­59­90.

Водитель автомобиля ­ филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 3­16­12; Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4­68­21, 4­68­19; «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4­19­94; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; КСУП «Синьки», тел. 7­26­80; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91; СООО «МНК Констракшн», тел. 8­029­884­87­53; Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3­05­57; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9­09­47; ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4­49­37, 3­39­28; КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28; ГП «Сморгонская МПМК­165», тел. 3­13­30; Сморгонский отдел культуры, тел. 3­76­42; Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 4­66­94; филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9­64­97.

Воспитатель дошкольного образования ­ Сморгонский ДЦРР, тел. 3­96­81.

Врач­специалист ­ УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9­09­34; Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2­20­37; ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 3­20­22.

Геодезист ­ ОАО «СМТ №41», тел. 3­75­08.

Главный агроном ­ Сморгонский филиал отдела внутреннего карантина ГУ «Гродненская инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», тел. 8­0152­75­49­52.

Главный бухгалтер ­ ГУО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», тел. 2­13­09.

Главный ветеринарный врач ­ ГП «Совбел 2016, тел. 9­02­73; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Главный зоотехник ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Главный инженер ­ ГП «Сморгонская МПМК­165», тел. 3­13­30; ИООО «Кроноспан», тел. 2­43­61.

Главный инженер­энергетик ­ ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Главный хранитель фондов ­ УК «Сморгонский историко­краеведческий музей», тел.: 4­69­73, 8­029­334­80­75, 3­88­52.

Грузчик ­ филиал ЗАО «Доброном» тел. 8­044­779­95­87.

Директор ­ СООО «БелОмосс», тел. +375­44­556­31­79.

Животновод ­ филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9­09­47; ПУП «Крево», тел. 9­34­18; ОАО «Шутовичи­
Агро», тел. 4­59­90.

Заведующий ателье ­ ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2­16­43.

Заведующий мастерской ­ КСУП «Агро­Солы», тел.: 9­11­80, 9­85­46.

Заведующий отделом ­ филиал ЗАО «Доброном», тел. 8­044­779­95­87.

Заведующий складом ­ ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Заведующий хозяйством ­ Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 3­05­57.

Закройщик (закройщик­модельер) ­ ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2­16­43; ГП «Гостиница «Сморгонь», тел. 4­22­27.

Заливщик металла ­ КУП «СЛМЗ» тел. 3­21­28.

Заместитель директора ­ ИООО «Кроноспан», тел.2­43­61.

Инженер ­ филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Инженер­конструктор ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Инженер­механик ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Инженер по вентиляции ­ УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

Инженер по нормированию труда ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Инженер по охране труда ­ филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебпродуктов», тел.9­09­47; КСУП «АгроСолы», тел.: 9­11­80, 9­85­46; ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Инженер по подготовке производства ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Инженер­технолог ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07; филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Инженер­электроник ­ ИООО «Кроноспан», тел.2­43­61; ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40;

Инженер­энергетик ­ КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28.

Инспектор ­ «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно­консервный комбинат», тел. 3­78­08.

Каменщик ­ ООО «Стройиндустрия», тел. 3­45­42; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4­49­37, 3­39­28; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3­84­69.

Кассир ­ филиал ЗАО «Доброном», тел. 8­044­779­95­87.

Кладовщик ­ ТП ЧУП «Танак», тел. 3­97­50.

Комплектовщик товара ­ ООО «БелЛеонТорг», тел. 3­07­75.

Контролер­кассир (контролер) ­ филиал ЗАО «Доброном», тел. 8­044­779­95­87; Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 8­044­744­48­58.

Контролер на контрольно­пропускном пункте ­ войсковая часть 2044, тел. 3­67­40.

Кровельщик по металлическим кровлям ­ ООО «Стройсервис», тел. 4­38­82; ООО «Стройиндустрия», тел. тел. 3­45­42.

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов ­ ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3­84­69; филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91; УЧПП «Маг», тел. 3­24­44.

Лаборант химико­бактериологического анализа ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Маляр ­ КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28; ООО «Стройсервис» тел. 4­38­82.

Маркшейдер (карьера, рудника, шахты) ­ УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6­33­07.

Мастер ­ УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

Мастер участка ­ КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28.

Машинист бульдозера ­ ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3­13­09; УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 6­33­07.

Машинист компрессорных установок ­ ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91.

Машинист конвейера ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Машинист крана (крановщик) ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Машинист крана автомобильного ­ ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3­13­09; участок ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской элетроэнергетической инженерно­консультационной корпорации», тел. 8­029­122­66­33, 8­044­551­10­47.

Машинист тепловоза ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины ­ ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 3­71­23.

Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного действия для приготовления смесей ­ СООО «МНК Констракшн», тел.: 8­029­884­87­53.

Машинист экскаватора ­ ООО «Стройиндустрия», тел. 3­45­42.

Медицинская сестра ­ УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9­09­34.

Менеджер по внешнеэкономическим связям ­ индивидуальный предприниматель, тел. 4­46­62.

Менеджер по информационным технологиям ­ ИООО «Кроноспан», тел.2­43­61.

Методист ­ Сморгонский районный центр культуры, тел. 3­76­42.

Методист ведущий ­ Сморгонский районный центр культуры, тел. 3­76­42.

Механик ­ участок ООО «Люцилия», тел.: 8­017­223­14­48, 8­029­622­75­18.

Монтажник санитарно­технических систем и оборудования ­ СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4­24­77.

Музыкальный руководитель ­ ГУО «Жодишковский ясли­сад – средняя школа», тел. 9­11­10; ГУО «Осиновщизненский ясли­сад – начальная школа», тел. 7­64­34.

Наждачник ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Наладчик оборудования ­ «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4­19­94.

Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Наладчик холодноштамповочного оборудования ­ ОАО «САЗ», тел. 3­92­74, 4­13­40.

Настильщик ­ ООО «Кружева», тел.: 4­69­32, 4­69­33.

Начальник ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Начальник бюро ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07; КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28.

Начальник комплекса ­ ГП «Совбел 2016», 9­02­73.

Начальник механизированного отряда ­ ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91.

Начальник производства ­ участок ООО «Люцилия», тел.: 8­017­223­14­48, 8­029­622­18.

Начальник ремонтной мастерской ­ ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91.

Начальник центра ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Облицовщик­плиточник ­ ООО «Стройсервис», тел. 4­38­82; филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91.

Обрубщик ­ КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28.

Оператор машинного доения ­ ОАО «Шутовичи­Агро», тел. 4­59­90; ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Оператор металлорежущих станков­автоматов ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке ­ ИООО «Кроноспан», тел.2­43­61.

Оператор по искусственному осеменению животных и птиц ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74.

Оператор связи ­ Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3­90­24.

Оператор станков с программным управлением ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Официант ­ ООО «БелЛеонТорг», тел. 3­07­75.

Педагог­организатор ­ ГУО «Сморгонский ясли­сад – начальная школа», тел. 2­98­59.

Педагог­психолог ­ ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2­87­65; Сморгонский
РЦТДиМ, тел. 3­14­04.

Педагог социальный ­ ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2­87­65; Сморгонский СПЦ, тел. 2­18­03; ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2­87­73.

Плотник ­ ОАО «Шутовичи­Агро», тел. 4­59­90; УЧПП «Маг», тел. 3­24­44; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3­84­69; филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4­49­37, 3­39­28.

Плотник­бетонщик ­ СООО «МНК Констракшн», тел. 8­029­884­87­53.

Повар ­ ЧУП «Шах», тел. 8­029­352­93­86; ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 4­68­10; ЧП «Ава­Клайн», тел. 4­50­39; управление образования Сморгонского райисполкома, тел. 4­50­01; ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 4­68­08; Сморгонский ДЦРР, тел. 5­38­66; ГУО «Осиновщизненский ясли­сад – начальная школа», тел. 7­64­34; ГУО «Ясли­сад №13 г. Сморгони», тел. 5­19­51.

Полевод ­ филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9­09­47.

Помощник врача по амбулаторно­поликлинической помощи ­ УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36.

Помощник энтомолога ­ Сморгонский зональный ЦГЭ, тел.: 5­48­70, 3­79­87.

Портной ­ ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2­16­43.

Почтальон ­ Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3­90­24.

Провизор ­ Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2­24­05, 3­15­26; УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36.

Провизор­аналитик ­ Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2­24­05, 3­15­26.

Провизор­рецептар ­ Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 2­24­05, 3­15­26.

Продавец ­ Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 8­044­744­48­58; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно­консервный комбинат», тел. 3­78­08; Капыш Е.С., тел.: 4­69­01, 8­029­869­11­45; ЧП «Окмалави», тел.: 3­06­85, 8­029­343­55­18; ООО «БелЛеонТорг», тел. 3­07­75; ТС «Вещевой рынок», тел. +375 44­718­56­64; УП «Нива­ЗОС», тел. 3­18­56; Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3­85­34; ОАО «Сморгонь­агросервис», тел. 4­56­91.

Производитель работ (прораб) ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; ГП «Сморгонская МПМК­165», тел. 3­13­30.

Психолог ­ УТЦСОН «Тёплый дом», тел. 3­58­12; ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 2­87­73.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ­ Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 3­85­34; отдел культуры Сморгонского райисполкома, тел. 3­76­42; ГУО «Ясли сад №13 г. Сморгони», тел. 5­19­51.

Рамщик ­ ГП «Сморгонская МПМК­165», тел. 3­13­30; ООО «Сморгонский райселькоммунхоз», тел. 2­15­89.

Резчик металла на ножницах и прессах ­ ОАО «САЗ», тел. 3­92­74, 4­13­40.

Руководитель группы ­ Сморгонский районный центр культуры, тел. 3­76­42.

Руководитель физического воспитания ­ ГУО «Жодишковский ясли­сад – средняя школа», тел. 9­11­10; ГУО «Осиновщизненский ясли­сад – начальная школа», тел. 7­64­34.

Санитар ветеринарный ­ УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

Сверловщик ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Слесарь по контрольно­измерительным приборам и автоматике ­ филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел 9­64­97; КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28.

Слесарь по ремонту автомобилей ­ Сморгонский отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4­68­21, 4­68­19; филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 3­16­12; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно­консервный комбинат», тел. 3­78­08.

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ­ ООО «Кружева», тел. 4­69­32.

Слесарь по топливной аппаратуре ­ ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91.

Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования ­ «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4­19­94.

Слесарь­ремонтник ­ ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04; ОАО «Сморгонь­агросервис», тел. 4­56­91; филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76; ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 2­16­43; «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 4­19­94.

Слесарь­сантехник ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76; ГП «ЖРЭС Сморгонского района» тел. 3­84­69; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 9­09­34; КУП «СЛМЗ», тел. 3­21­28.

Сортировщик почтовых отправлений и печатных СМИ ­ Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 3­90­24.

Составитель поездов ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Спасатель­пожарный ­ Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 4­68­19, 4­68­21.

Специалист ­ войсковая часть 2044, тел. 3­67­40; Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 4­35­66; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

Специалист (главный) ­ ОАО «Шутовичи­ Агро», тел. 4­59­90.

Станочник деревообрабатывющих станков ­ ООО «Сморгонь_Форест», тел. 4­69­41; ЧП «БелБрусПоставка», тел. 3­93­29.

Станочник широкого профиля ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Столяр ­ Сморгонский ЦКРОиР, тел. 2­20­37.

Сторож ­ ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Стропальщик ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76; филиал «Управление строительством Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой», тел.: 8­01591­7­21­01, 8­033­348­89­32.

Термист ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Техник ­ войсковая часть 2044, тел. 3­67­40.

Техник­технолог ­ филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9­64­97.

Техник­энергетик ­ ГИКУ «Музей­усадьба М. К. Огинского», тел.: 4­57­84, 4­54­84.

Технолог ­ ТП ЧУП «Танак», тел. 3­97­50.

Токарь – ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 3­13­09; ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91.

Токарь­расточник ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07; филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Тракторист ­ УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91; ОАО «Шутовичи­Агро», тел. 4­59­90; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 4­56­91.

Тракторист­машинист сельскохозяйственного производства ­ КСУП «АгроСолы», тел.: 9­11­80, 9­85­46; КСУП «Синьки», тел. 7­26­80; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 7­61­74; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 9­09­47; ПУП «Крево», тел. 9­34­18; ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Уборщик помещений ­ филиал ЗАО «Доброном», тел. 8­044­779­95­87.

Учитель ­ ГУО «Средняя школа №6 г. Сморгони», тел. 4­16­65; ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 2­87­65.

Фармацевт ­ УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36.

Фармацевт­рецептар ­ Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 3­24­05, 3­15­26.

Фельдшер ­ УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36.

Фельдшер­лаборант ­ УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 2­21­36; Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 9­10­63; Сморгонский зональный ЦГЭ, тел. 3­79­87.

Фрезеровщик ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Хормейстер ­ Сморгонский районный центр культуры, тел. 3­76­42.

Художник ­ ГИКУ «Музей­усадьба М. К. Огинского», тел.: 4­57­84, 4­54­84.

Швея ­ ООО «Кружева», тел.: 4­69­32, 4­69­33; участок ООО «Люцилия», тел.: 8­017­223­14­48, 8­029­622­75­18.

Шлифовщик ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07; ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Штамповщик ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Штукатур ­ филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 4­49­37, 3­39­28.

Экономист ­ филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9­64­97; ООО «Кружева», тел.: 4­69­32, 4­69­33.

Экономист по МТС ­ ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40.

Экономист по труду ­ ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73.

Электрогазосварщик ­ УЧПП «Маг», тел. 3­24­44; филиал ЧСУП «ЭВИД­плюс», тел.: 8­025­527­59­56, 8­033­360­00­91; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3­84­69; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочно­консервный комбинат», тел. 3­78­08; СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 4­24­77; ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования ­ филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 5­52­76.

Электромонтажник­схемщик ­ ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07.

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ­ ГП «Совбел 2016», тел. 9­02­73; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 3­84­69; филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони», тел. 3­16­12; ОАО «САЗ», тел.: 3­92­74, 4­13­40; ОАО «СЗОС», тел. 2­26­07; филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 9­64­97.

Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ­ УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 3­98­04.

 
 
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален со 2 августа 2018 г.
 
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