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Работа. Вакансии. Трудоустройство в Сморгони
03.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален со 2 августа 2018 г.
Агроном УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
Аккомпаниатор Сморгонский районный центр культуры, тел.: 37642.
Аппаратчик термической обработки мясопродуктов УП «НиваЗОС», тел. 31856.
Арматурщик СООО «МНК Констракшн», тел. 80298848753; филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091.
Балетмейстер Сморгонский районный центр культуры, тел. 37642.
Бармен ООО «БелЛеонТорг», тел. 30775; КСУП «АгроСолы», тел.: 91180, 98546.
Бетонщик СООО «МНК Констракшн», тел. 80298848753; филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091.
Бригадир производственной бригады в животноводстве, растениеводстве ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Бухгалтер СООО «МНК Констракшн», тел.: 80297846367, 80298848753.
Ветеринарный врач ГУ «Сморгонская межрайонная ветеринарная лаборатория», тел. 22878; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 90947; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 32022; КПУП «Крево», тел. 93418.
Ветеринарный фельдшер ГП «Совбел 2016», тел.: 90272, 90273; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 90947; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804; ОАО «ШутовичиАгро», тел. 45990.
Водитель автомобиля филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс»», тел. 31612; Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 46821, 46819; «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 41994; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; КСУП «Синьки», тел. 72680; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691; СООО «МНК Констракшн», тел. 80298848753; Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 30557; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 90947; ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 44937, 33928; КУП «СЛМЗ», тел. 32128; ГП «Сморгонская МПМК165», тел. 31330; Сморгонский отдел культуры, тел. 37642; Сморгонский филиал ЗАО «Пинскдрев», тел. 46694; филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 96497.
Воспитатель дошкольного образования Сморгонский ДЦРР, тел. 39681.
Врачспециалист УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 90934; Сморгонский ЦКРОиР, тел. 22037; ГУ «Сморгонская районная ветеринарная станция», тел. 32022.
Геодезист ОАО «СМТ №41», тел. 37508.
Главный агроном Сморгонский филиал отдела внутреннего карантина ГУ «Гродненская инспекция по семеноводству, карантину и защите растений», тел. 80152754952.
Главный бухгалтер ГУО «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», тел. 21309.
Главный ветеринарный врач ГП «Совбел 2016, тел. 90273; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Главный зоотехник ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Главный инженер ГП «Сморгонская МПМК165», тел. 31330; ИООО «Кроноспан», тел. 24361.
Главный инженерэнергетик ГП «Совбел 2016», тел. 90273; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Главный хранитель фондов УК «Сморгонский историкокраеведческий музей», тел.: 46973, 80293348075, 38852.
Грузчик филиал ЗАО «Доброном» тел. 80447799587.
Директор СООО «БелОмосс», тел. +375445563179.
Животновод филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 90947; ПУП «Крево», тел. 93418; ОАО «Шутовичи
Заведующий ателье ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 21643.
Заведующий мастерской КСУП «АгроСолы», тел.: 91180, 98546.
Заведующий отделом филиал ЗАО «Доброном», тел. 80447799587.
Заведующий складом ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Заведующий хозяйством Сморгонский отдел Департамента охраны МВД РБ, тел. 30557.
Закройщик (закройщикмодельер) ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 21643; ГП «Гостиница «Сморгонь», тел. 42227.
Заливщик металла КУП «СЛМЗ» тел. 32128.
Заместитель директора ИООО «Кроноспан», тел.24361.
Инженер филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Инженерконструктор ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Инженермеханик филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Инженер по вентиляции УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
Инженер по нормированию труда ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Инженер по охране труда филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебпродуктов», тел.90947; КСУП «АгроСолы», тел.: 91180, 98546; ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Инженер по подготовке производства ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Инженертехнолог ОАО «СЗОС», тел. 22607; филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Инженерэлектроник ИООО «Кроноспан», тел.24361; ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340;
Инженерэнергетик КУП «СЛМЗ», тел. 32128.
Инспектор «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат», тел. 37808.
Каменщик ООО «Стройиндустрия», тел. 34542; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 44937, 33928; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 38469.
Кассир филиал ЗАО «Доброном», тел. 80447799587.
Кладовщик ТП ЧУП «Танак», тел. 39750.
Комплектовщик товара ООО «БелЛеонТорг», тел. 30775.
Контролеркассир (контролер) филиал ЗАО «Доброном», тел. 80447799587; Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 80447444858.
Контролер на контрольнопропускном пункте войсковая часть 2044, тел. 36740.
Кровельщик по металлическим кровлям ООО «Стройсервис», тел. 43882; ООО «Стройиндустрия», тел. тел. 34542.
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 38469; филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091; УЧПП «Маг», тел. 32444.
Лаборант химикобактериологического анализа ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Маляр КУП «СЛМЗ», тел. 32128; ООО «Стройсервис» тел. 43882.
Маркшейдер (карьера, рудника, шахты) УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 63307.
Мастер УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
Мастер участка КУП «СЛМЗ», тел. 32128.
Машинист бульдозера ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 31309; УМСР ОАО «СМТ №41», тел. 63307.
Машинист компрессорных установок ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Машинист конвейера филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Машинист крана (крановщик) ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Машинист крана автомобильного ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 31309; участок ООО «Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской элетроэнергетической инженерноконсультационной корпорации», тел. 80291226633, 80445511047.
Машинист тепловоза филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины ГЛХУ «Сморгонский опытный лесхоз», тел. 37123.
Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного действия для приготовления смесей СООО «МНК Констракшн», тел.: 80298848753.
Машинист экскаватора ООО «Стройиндустрия», тел. 34542.
Медицинская сестра УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 90934.
Менеджер по внешнеэкономическим связям индивидуальный предприниматель, тел. 44662.
Менеджер по информационным технологиям ИООО «Кроноспан», тел.24361.
Методист Сморгонский районный центр культуры, тел. 37642.
Методист ведущий Сморгонский районный центр культуры, тел. 37642.
Механик участок ООО «Люцилия», тел.: 80172231448, 80296227518.
Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 42477.
Музыкальный руководитель ГУО «Жодишковский яслисад – средняя школа», тел. 91110; ГУО «Осиновщизненский яслисад – начальная школа», тел. 76434.
Наждачник ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Наладчик оборудования «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 41994.
Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Наладчик холодноштамповочного оборудования ОАО «САЗ», тел. 39274, 41340.
Настильщик ООО «Кружева», тел.: 46932, 46933.
Начальник ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Начальник бюро ОАО «СЗОС», тел. 22607; КУП «СЛМЗ», тел. 32128.
Начальник комплекса ГП «Совбел 2016», 90273.
Начальник механизированного отряда ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Начальник производства участок ООО «Люцилия», тел.: 80172231448, 802962218.
Начальник ремонтной мастерской ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Начальник центра филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Облицовщикплиточник ООО «Стройсервис», тел. 43882; филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091.
Обрубщик КУП «СЛМЗ», тел. 32128.
Оператор машинного доения ОАО «ШутовичиАгро», тел. 45990; ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Оператор металлорежущих станковавтоматов ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке ИООО «Кроноспан», тел.24361.
Оператор по искусственному осеменению животных и птиц ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174.
Оператор связи Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 39024.
Оператор станков с программным управлением ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Официант ООО «БелЛеонТорг», тел. 30775.
Педагогорганизатор ГУО «Сморгонский яслисад – начальная школа», тел. 29859.
Педагогпсихолог ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 28765; Сморгонский
Педагог социальный ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 28765; Сморгонский СПЦ, тел. 21803; ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 28773.
Плотник ОАО «ШутовичиАгро», тел. 45990; УЧПП «Маг», тел. 32444; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 38469; филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 44937, 33928.
Плотникбетонщик СООО «МНК Констракшн», тел. 80298848753.
Повар ЧУП «Шах», тел. 80293529386; ГУО «Средняя школа №2 г. Сморгони», тел. 46810; ЧП «АваКлайн», тел. 45039; управление образования Сморгонского райисполкома, тел. 45001; ГУО «Средняя школа №1 г. Сморгони», тел. 46808; Сморгонский ДЦРР, тел. 53866; ГУО «Осиновщизненский яслисад – начальная школа», тел. 76434; ГУО «Яслисад №13 г. Сморгони», тел. 51951.
Полевод филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 90947.
Помощник врача по амбулаторнополиклинической помощи УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136.
Помощник энтомолога Сморгонский зональный ЦГЭ, тел.: 54870, 37987.
Портной ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 21643.
Почтальон Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 39024.
Провизор Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 22405, 31526; УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136.
Провизораналитик Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 22405, 31526.
Провизоррецептар Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 22405, 31526.
Продавец Сморгонский филиал ООО «Евроторг», тел. 80447444858; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат», тел. 37808; Капыш Е.С., тел.: 46901, 80298691145; ЧП «Окмалави», тел.: 30685, 80293435518; ООО «БелЛеонТорг», тел. 30775; ТС «Вещевой рынок», тел. +375 447185664; УП «НиваЗОС», тел. 31856; Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 38534; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Производитель работ (прораб) ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; ГП «Сморгонская МПМК165», тел. 31330.
Психолог УТЦСОН «Тёплый дом», тел. 35812; ГУО «Средняя школа №7 г. Сморгони», тел. 28773.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Сморгонский филиал Гродненского облпотребобщества, тел. 38534; отдел культуры Сморгонского райисполкома, тел. 37642; ГУО «Ясли сад №13 г. Сморгони», тел. 51951.
Рамщик ГП «Сморгонская МПМК165», тел. 31330; ООО «Сморгонский райселькоммунхоз», тел. 21589.
Резчик металла на ножницах и прессах ОАО «САЗ», тел. 39274, 41340.
Руководитель группы Сморгонский районный центр культуры, тел. 37642.
Руководитель физического воспитания ГУО «Жодишковский яслисад – средняя школа», тел. 91110; ГУО «Осиновщизненский яслисад – начальная школа», тел. 76434.
Санитар ветеринарный УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
Сверловщик ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел 96497; КУП «СЛМЗ», тел. 32128.
Слесарь по ремонту автомобилей Сморгонский отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 46821, 46819; филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони» ОАО «Гроднооблавтотранс», тел. 31612; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат», тел. 37808.
Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования ООО «Кружева», тел. 46932.
Слесарь по топливной аппаратуре ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 41994.
Слесарьремонтник ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691; филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276; ПКУП «Сморгонский РКБО», тел. 21643; «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром», тел. 41994.
Слесарьсантехник филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276; ГП «ЖРЭС Сморгонского района» тел. 38469; КУП «ДРОЦ «Лесная поляна», тел. 90934; КУП «СЛМЗ», тел. 32128.
Сортировщик почтовых отправлений и печатных СМИ Сморгонский РУПС Гродненского филиала РУП «Белпочта», тел. 39024.
Составитель поездов филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Спасательпожарный Сморгонский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, тел.: 46819, 46821.
Специалист войсковая часть 2044, тел. 36740; Сморгонское бюро Ошмянского филиала РУП «Гродненское агенство по государственной регистрации и земельному кадастру», тел. 43566; УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
Специалист (главный) ОАО «Шутовичи Агро», тел. 45990.
Станочник деревообрабатывющих станков ООО «Сморгонь_Форест», тел. 46941; ЧП «БелБрусПоставка», тел. 39329.
Станочник широкого профиля ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Столяр Сморгонский ЦКРОиР, тел. 22037.
Сторож ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Стропальщик филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276; филиал «Управление строительством Белорусской АЭС» РУП «Белэнергострой», тел.: 80159172101, 80333488932.
Термист ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Техник войсковая часть 2044, тел. 36740.
Техниктехнолог филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 96497.
Техникэнергетик ГИКУ «Музейусадьба М. К. Огинского», тел.: 45784, 45484.
Технолог ТП ЧУП «Танак», тел. 39750.
Токарь – ДУ «Сморгонское ПМС», тел. 31309; ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Токарьрасточник ОАО «СЗОС», тел. 22607; филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Тракторист УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691; ОАО «ШутовичиАгро», тел. 45990; ОАО «Сморгоньагросервис», тел. 45691.
Трактористмашинист сельскохозяйственного производства КСУП «АгроСолы», тел.: 91180, 98546; КСУП «Синьки», тел. 72680; ПКУП «Совхоз Сморгонский», тел. 76174; филиал «Жодишки» УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 90947; ПУП «Крево», тел. 93418; ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Уборщик помещений филиал ЗАО «Доброном», тел. 80447799587.
Учитель ГУО «Средняя школа №6 г. Сморгони», тел. 41665; ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони», тел. 28765.
Фармацевт УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136.
Фармацевтрецептар Центральная районная аптека №99 Сморгонского района, тел.: 32405, 31526.
Фельдшер УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136.
Фельдшерлаборант УЗ «Сморгонская центральная районная больница», тел. 22136; Гродненская ОПБ «Жодишки», тел. 91063; Сморгонский зональный ЦГЭ, тел. 37987.
Фрезеровщик ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Хормейстер Сморгонский районный центр культуры, тел. 37642.
Художник ГИКУ «Музейусадьба М. К. Огинского», тел.: 45784, 45484.
Швея ООО «Кружева», тел.: 46932, 46933; участок ООО «Люцилия», тел.: 80172231448, 80296227518.
Шлифовщик ОАО «СЗОС», тел. 22607; ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Штамповщик ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Штукатур филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091; СУ «Сморгоньстрой» ОАО «СМТ №41», тел.: 44937, 33928.
Экономист филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 96497; ООО «Кружева», тел.: 46932, 46933.
Экономист по МТС ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340.
Экономист по труду ГП «Совбел 2016», тел. 90273.
Электрогазосварщик УЧПП «Маг», тел. 32444; филиал ЧСУП «ЭВИДплюс», тел.: 80255275956, 80333600091; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 38469; «Сморгонские молочные продукты» филиал ОАО «Лидский молочноконсервный комбинат», тел. 37808; СУ «Монтажстрой» ОАО «СМТ №41», тел. 42477; ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы», тел. 55276.
Электромонтажниксхемщик ОАО «СЗОС», тел. 22607.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГП «Совбел 2016», тел. 90273; ГП «ЖРЭС Сморгонского района», тел. 38469; филиал «Автомобильный парк №17 г. Сморгони», тел. 31612; ОАО «САЗ», тел.: 39274, 41340; ОАО «СЗОС», тел. 22607; филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Лидахлебопродукт», тел. 96497.
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию оборудования УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», тел. 39804.
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Список вакансий предоставлен Сморгонским центром занятости и актуален со 2 августа 2018 г.
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