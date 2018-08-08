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О дровах и брикете позаботьтесь заранее

09.08.2018 — Новости Общества | Радзiма  
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Твердыми видами топлива, дровами и торфобрикетом, Глусский райтопсбыт обеспечил (по состоянию на 1 августа) 307 домовладений жителей района. Более активно люди заказывают дрова: из общего количества реализованных дров (1 097,2 метра кубических) населению их продано 1 036,7 кубометра. Обеспечено 214 домовладений, в том числе 36 льготников, то есть инвалидов 1-й и 2-й групп, а также ветеранов Великой Отечественной войны. Люди закупили 222 кубометра колотых и 135,3 кубометра пиленых дров (по 0,5 метра), остальные дрова покупали длинномером. Как рассказали в райтопсбыте, пока выполнены не все заказы на поставку дров: этого вида топлива сейчас ожидает около 30 человек. А вот по торфобрикету очереди нет. Его реализовано 344,4 тонны. Торфобрикетом на отопительный сезон запаслись учреждения культуры, райветстанция, центр социального обслуживания населения. Кроме того, этим видом твердого топлива обеспечено 93 домовладения, в том числе 11 домов людей льготных категорий, всего населению продано 270 тонн брикета. Возят его из Старобина, однако с 20 августа торфобрикетный завод на какое-то время прекратит отпуск своей продукции заказчикам, поскольку будет работать на экспорт. Поэтому населению, советуют в райтопсбыте, стоит не ждать наступления осени и холодов, а сейчас заказать и привезти брикет, пока его еще возят из Старобина. Все мы слышали о том, что сани и телегу нужно готовить заранее, и  хотя эти виды транспорта уже почти не используются, но народная мудрость по-прежнему справедлива, и не только в отношении гужевых повозок.

Т. ЛУГАВАЯ

 
 
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Твердыми видами топлива, дровами и торфобрикетом, Глусский райтопсбыт обеспечил (по состоянию на 1 августа) 307 домовладений жителей района. Более активно люди...
 
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