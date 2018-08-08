



Ученые считают необходимым увеличить в Беларуси посевные площади озимой ржи. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель генерального директора по научной работе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Эрома Урбан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Разработана научно обоснованная для Беларуси структура посевных площадей. В некоторых областях, в том числе в Гомельской, по мнению ученых, ушли от посевов озимой ржи. Это наиболее адаптивная культура. В Польше озимая рожь занимает 1,2 млн га, в Беларуси посевы снизились до уровня 270-300 тыс. га. Мы считаем, что это неправильно. В Гомельской области должно быть не менее 100-110 тыс. га озимой ржи. Эту ситуацию надо исправлять», — сказал ученый.

Касаясь уборочной кампании, он отметил, что весной виды на урожай были достаточно оптимистичными. «Перезимовка озимых прошла нормально. Мы рассчитывали получить около 9 млн т зерновых, но погода внесла свои коррективы, началась засуха. Определенные потери есть, но госзаказ будет выполнен в полном объеме. Уже заготовлено более 500 тыс. т, около 58% госзаказа», — уточнил Эрома Урбан. По его словам, урожайность зерновых сегодня меньше прошлогодней на 8 ц/га — 27,3 ц/га.

По информации на 9 августа, зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси убраны с более 1,523 млн га, что составляет 71,7% запланированной площади. Всего намолочено свыше 4,1 млн т зерна. В нынешнем году массовая уборка началась раньше по сравнению с прошлым годом. В 2017-м по состоянию на 8 августа аграрии намолотили 3,1 млн т зерна. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 93,6% от плана. В Гродненской области убрано 82,9% площадей, Минской — 77,9%, Гомельской — 66,3%, Витебской — 53,5% и Могилевской — 52,9% площадей.