Сталкинг как стиль жизни

В Борисове есть небольшая группа молодежи, которая занимается сталкингом. Сталкинг подразумевает увлечение поиском и обследованием малоизвестных мест. Что интересного обнаружили ребята на территории Борисовщины? Об этом они рассказали «А».

У учащихся гимназии № 3 такое не-обычное хобби появилось два года назад. Их увлечение началось достаточно банально – с пикника.

– Однажды мы отдыхали в лесу и увидели открытый плавательный бассейн, – рассказал Денис Волосач. – Бассейн был не достроен, зато с вышкой. Мы решили запечатлеть увиденное на фото.

Однако гимназистам одной фотографии показалось мало, и они рассказали про достопримечательность Борисова другим людям в своем паблике в социальной сети.

– Мы подумали, что жителям города будет интересно узнать о красивых местах и объектах, которые по какой-то причине оказались заброшенными, – отметил Глеб

Буткевич. – Поэтому начали писать о них в своем виртуальном сообществе, прикрепляя фотографии к каждому материалу. Когда мы стали набирать популярность, пришла идея изучать заброшенные достопримечательности не только Борисова и района, но и Минской области.

По словам гимназистов, в Борисове очень много живописных мест. Самое яркое впечатление на них произвели заброшенные водонапорная башня в Пчельнике и усадьба Романовых в аг. Старо-Борисов, которая была построена в 1776 году. Интересно, что во время войны 1812 года Наполеон Бонапарт один раз останавливался там. Разрушен дом в 1944 году. В наши дни объект внесен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Борисовские сталкеры уже посетили около 40 мест и не собираются останавливаться. В их планах – расширить изучаемую территорию и побывать в Орше.

– Сталкинг – это своего рода романтика, ведь неизведанное всегда притягивает, – говорит Максим Тишкевич. – Для нас важны и эксклюзивные фото. Ведь даже в интернете не всегда можно увидеть фотоснимки тех мест, где мы бываем.

Возможно, у некоторых возникнет вопрос: законно ли мы действуем? Ответ можно найти в Уголовном и административном кодексах Республики Беларусь. Если сталкер не нарушает ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества), 17.3 (распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков или пива, употребление наркотических средств или психотропных веществ) и статью 19.1 КоАП (курение табачных изделий в местах, где оно запрещено в соответствии с законодательными актами), то сталкинг – легальное и не запрещенное законодательством хобби.