Прокуратура Столинского района подвела итоги работы за полугодие



Принципиально отстаивать интересы граждан и государства, совместно с другими правоохранительными органами

противостоять преступности, добиваться восстановления законности и создания наиболее комфортных условий для жизни –

эти задачи успешно решают органы прокуратуры

Столинского района.

Подробнее о состоянии законности на территории района за первое полугодие 2018 года в интервью рассказал корреспонденту «НП» прокурор Столинского района советник юстиции

Дмитрий Сергеевич Позняк.

– Дмитрий Сергеевич, какова общая статистика совершенных преступлений в районе?

– В настоящее время на местном уровне осуществлфяется значительный объем работы по профилактике правонарушений. Принимаются управленческие решения по организации работы, утверждаются планы мероприятий по предупреждению преступлений, осуществляются отдельные меры контроля деятельности субъектов профилактики, что оказывает позитивное влияние на эффективность работы в данном направлении.

За первое полугодие 2018 года на территории района зарегистрировано 247 преступлений, что на 2 преступления больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Необходимо отметить, что на территории района не зарегистрировано разбоев, уменьшилось количество грабежей (с 5 до 4), хулиганств (с 11 до 8) и угонов транспортных средств (с 7 до 4).

После проведенного заседания координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией Столинского района по итогам 6 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года на территории Столинского района значительно уменьшилось количество фактов уклонений родителей от содержания детей (с 38 до 14).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами (с 22 до 7), в состоянии алкогольного опьянения (с 56 до 52).

– Имеются ли у нас какие-либо тенденции роста преступности?

– Прокуратурой района проведен анализ причин роста тяжких насильственных преступлений на территории Столинского района и эффективность работы правоохранительных и других государственных органов по исполнению законодательства о профилактике преступлений данной категории.

Профилактика преступлений является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных и других государственных органов. Исключительная важность своевременного принятия требуемых мер по предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан обусловлена их наибольшей опасностью для общества.

Увеличение фактов тяжких насильственных преступлений на территории района свидетельствует о недостаточности проводимой работы субъектами профилактики по исполнению законодательства о профилактике преступлений данной категории. Как правило, совершению преступлений против жизни и здоровья предшествуют пьянство, семейно-бытовые конфликты, совершение административных правонарушений, асоциальное поведение.

– Увеличилось ли количество краж в районе?

– За первое полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло количество преступлений, предусмотренных ст. 205 УК Республики Беларусь (кражи). Одной из причин совершения краж имущества граждан являются: беспечность самих граждан по сохранности своего имущества.

– Что показывает статистика дорожно-транспортных происшествий, произошедших на Столинщине в первом полугодии?

– Анализ обстоятельств гибели и получения травм людей в результате дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что несчастным случаям способствовало несоблюдение водителями, велосипедистами и пешеходами правил дорожного движения и других правил безопасности жизнедеятельности.

Наиболее тяжелые последствия влекут управление водителями транспортным средством в состоянии опьянения, превышение скорости движения, нарушение правил обгона, проезда пешеходных переходов, перекрестков и маневрирования.

По состоянию на 6 августа 2018 года на территории Столинского района зарегистрировано 6 (за аналогичный период 2017 года – 12) дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб (за аналогичный период 2017 года – 2) и 7 получили ранения (за аналогичный период 2017 года – 13), 1 дорожно-транспортное происшествие произошло с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения (за аналогичный период 2017 года – 2).

Главные причины ДТП с тяжкими последствиями по вине пешеходов – неиспользование в темное время суток световозвращающих элементов, переход проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора, а также участие в дорожном движении в состоянии опьянения.

Обращает на себя внимание необходимость усиления профилактической работы с водителями, игнорирующими требования об использовании ремней безопасности, не соблюдающих скоростной режим, гражданами, управляющими транспортными средствами, не имея на то права.

– Какова динамика производственных травм в районе за первое полугодие 2018 года?

– На территории района зарегистрировано 4 несчастных случая на производстве (за аналогичный период 2017 года — 7), 1 из которых с тяжелым исходом (КСУП «Припять 2009»), за аналогичный период 2017 года — 2, и 3 несчастных случая, не относящихся к категории тяжелых (филиал «Горкоопторг» Столинского райпо, ГЛХУ «Столинский лесхоз», КУПП «Маньковичи»), за аналогичный период 2017 года – 5.

Практика показывает, что основными причинами несчастных случаев на производстве являются нарушения работниками трудовой дисциплины, невыполнение требований по охране труда, а также отсутствие достаточных знаний локальных нормативно-правовых актов.

В ходе проведенных проверок выявлены многочисленные нарушения и недостатки в вопросах организации работы по охране труда, обеспечения безопасных условий на рабочих местах, профилактике производственного травматизма, что свидетельствует о неисполнении требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 года № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». По результатам выявленных нарушений прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования.

Не всеми руководителями хозяйств приняты должные меры по сохранности вверенного им имущества, недостаточно проводится профилактическая работа с подчиненными работниками по соблюдению последними требований трудового законодательства, недопущению совершения правонарушений и преступлений.

– Скажите, как соблюдаются требования антикоррупционного законодательства?

– Прокуратурой особое внимание уделяется соблюдению требований антикоррупционного законодательства на территории района.

Результаты проведенных проверок свидетельствуют о том, что по-прежнему проблемной является сфера сельского хозяйства и продовольствия, где выявлено 6 фактов совершения государственными должностными лицами коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции.

Наталия ЦЕЦЕРСКАЯ