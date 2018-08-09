10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. IX Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод» пройдет в Гомеле 14-16 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерина Дегтярева.

Заявки на участие подали более 30 коллективов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Молдовы, Сербии. В ближайшее время в оргкомитете ждут подтверждения прибытия представителей из Индии. «Планируется около тысячи артистов и гостей фестиваля из регионов Беларуси, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В их числе — хореографические коллективы народно-сценического и эстрадного танца, современной хореографии, исполнители спортивных бальных танцев и др.», — уточнила собеседница.

Украшением фестиваля станет и международный турнир по бально-спортивным танцам на Кубок Гомеля «Золотая Рысь». Баталии на паркете пройдут в ритме ча-ча-ча, джайва, румбы и др.

Программа включает конкурсные выступления, театрализованное костюмированное шествие участников, сольные и совместные номера коллективов на концертных площадках Гомеля, посвященных 876-у дню рождения областного центра. Пока организаторы не раскрывают все сюрпризы, которые ждут участников и гостей конкурса, но обещают массу интересного. Зрелищное и яркое открытие фестиваля запланировано на стадионе «Центральный» на 14 сентября.

Победителя конкурса хореографического мастерства назовут на закрытии 16 сентября. Обладателю Гран-при, а также лауреатам и дипломантам вручат награды и ценные подарки. В составе жюри конкурсов — искусствоведы, ведущие специалисты-практики в области хореографического и театрального искусства Беларуси и других стран.

Международный фестиваль хореографического искусства «Сожскi карагод» впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Мероприятие направлено на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями хореографического форума выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельские областной и городской исполнительные комитеты.