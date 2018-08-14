В Брестской области готовятся к началу клюквенного сезона

24 августа — установленный на Брестчине срок начала заготовки клюквы. Бруснику в регионе разрешено собирать с 8 августа, пишет «Медиа-Полесье».





— Изъятие ягод должно производиться способами, не наносящими вреда ягодникам. Запрещается применять различные механические приспособления, например, совки, гребенки, — отметили в Столинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. — Кроме того, запрещено собирать клюкву с содержанием недозрелых ягод более пяти процентов от собранной массы.

Нарушение сроков сбора и заготовки этих дикорастущих ягод, применение запрещенных средств или методов сбора влечет за собой наложение штрафа на сумму до 490 рублей (до 20 базовых величин), на индивидуального предпринимателя — до 2450 рублей (до 100 базовых величин).