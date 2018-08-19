Почти месячная норма. Синоптики рассказали, сколько воды в субботу вылилось на Гомель

18 августа в Гомеле выпало 89% от месячной нормы осадков, сообщили TUT.BY в филиале «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».





Только за 43 минуты в Гомеле выпало 37 мм дождя. Но если бы этим все закончилось! Лить как из ведра продолжало и дальше. В результате затопленными оказались многие улицы и дороги. За 10 часов же на город вылилось 54 мм воды, при среднемесячной норме для августа 61 мм.

Подобное опасное метеорологическое явление ранее фиксировалось в Гомеле 21 июля — тогда за 10 часов выпало 73 мм осадков.