ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти месячная норма. Синоптики рассказали, сколько воды в субботу вылилось на Гомель

20.08.2018 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18 августа в Гомеле выпало 89% от месячной нормы осадков, сообщили TUT.BY в филиале «Гомельский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».


Только за 43 минуты в Гомеле выпало 37 мм дождя. Но если бы этим все закончилось! Лить как из ведра продолжало и дальше. В результате затопленными оказались многие улицы и дороги. За 10 часов же на город вылилось 54 мм воды, при среднемесячной норме для августа 61 мм.

Подобное опасное метеорологическое явление ранее фиксировалось в Гомеле 21 июля — тогда за 10 часов выпало 73 мм осадков.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только за 43 минуты в Гомеле выпало 37 мм дождя. Но если бы этим все закончилось!
 
Новости дня
Новости общества
 
На неделе будет комфортная летняя погода преимущественно без осадков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика