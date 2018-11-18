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Целовать скульптуру городового тоже нельзя. Новые приключения памятника возле здания МВД
19.11.2018 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Памятник городовому возле здания МВД пытались поцеловать девушки. Милиционер пресек эту попытку и отметил, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. Видео разместил Telegram-канал
«Новые приключения с памятником царскому городовому в Минске. Девушки пришли его поцеловать, но тут же выбежал милиционер и сказал, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. За памятником полицейскому уже установлено круглосуточное наблюдение», — говорится в сообщении.
Напомним, недавно 16-летний подросток из Минска ударил по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Позже он публично
На следующий день молодой человек
Парень объяснил, что просто хотел сфотографироваться, «согреть скульптуру». Он также сообщил, что его отвели в отделение, где переписали их данные и провели короткую беседу о том, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».
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Памятник городовому возле здания МВД пытались поцеловать девушки. Милиционер пресек эту попытку и отметил, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться.
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