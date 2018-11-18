Целовать скульптуру городового тоже нельзя. Новые приключения памятника возле здания МВД

Памятник городовому возле здания МВД пытались поцеловать девушки. Милиционер пресек эту попытку и отметил, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. Видео разместил Telegram-канал «Беларусь головного мозга» .



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«Новые приключения с памятником царскому городовому в Минске. Девушки пришли его поцеловать, но тут же выбежал милиционер и сказал, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. За памятником полицейскому уже установлено круглосуточное наблюдение», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно 16-летний подросток из Минска ударил по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Позже он публично раскаялся , что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали. На вопрос, что же нарушил горожанин, ему ответили, что «вы на скульптуру, которая охраняется, повесили шарф».

Парень объяснил, что просто хотел сфотографироваться, «согреть скульптуру». Он также сообщил, что его отвели в отделение, где переписали их данные и провели короткую беседу о том, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».