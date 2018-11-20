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Рыбакам напомнили правила безопасности в сезон осенней рыбалки

21.11.2018 — Новости Общества | Полесская правда  
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Рыбакам напомнили правила безопасности в сезон осенней рыбалки
— Осенняя рыбалка, которую так любят приверженцы этого вида активного отдыха, безусловно, дарит множество положительных эмоций, — отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by председатель районного совета ОСВОД Виктор ТРУШ и добавил, что рыбакам не стоит забывать о безопасности в этот особенный сезон.

  • Осенью температура воды понижается и составляет всего 7-8 градусов. Если неподготовленный человек упадет в такую воду, то может умереть уже через 15 минут. Поэтому будьте крайне осторожны.
  • Как и в другие поры года, особую опасность представляет употребление на рыбалке алкоголя. Это самая частая причина гибели рыбаков. Напомню, что алкоголь на самом деле не согревает, а только создает такое чувство.
  • Будьте внимательны на крутых и каменистых берегах.
  • Не стоит рыбачить в темное время суток или при тумане, сильном дожде.
  • На рыбалку лучше не ходить одному, обязательно скажите родным, куда вы отправляетесь и когда собираетесь вернуться. И не забудьте мобильный телефон.
  • Соблюдайте правила безопасности при нахождении в лодке, имейте при себе спасательный жилет, рыбачьте больше в знакомых местах.

Не подвергайте риску свою жизнь и благополучие своей семьи.

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