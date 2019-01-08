﻿ На первом хоккейном матче в обновленном Ледовом дворце в Новополоцке ожидается аншлаг. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На первом хоккейном матче в обновленном Ледовом дворце в Новополоцке ожидается аншлаг

09.01.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На первый матч новополоцкого «Химика» в обновленном после реконструкции Ледовом дворце за день продали более 1000 билетов. На арене 10 января ожидается уже подзабытое для города явление — аншлаг на хоккейном матче, пишет gorod214.by.

Почти все билеты на матч между «Химиком» и «Витебском» на ледовой арене в Новополоцке уже проданы, сообщили в пресс-службе новополоцкого хоккейного клуба.

— Осталось около 40 билетов на места, самые удаленные от ледовой площадки, — уточнил пресс-секретарь «Химика» Евгений Кемстач.

Всего арена может вместить 1150 болельщиков. Таким образом, первая игра местной команды в реконструированном дворце соберет, по всей вероятности, аншлаг.

Билеты на матч стоят 3 рубля — для взрослых, 2 рубля — для студентов, 1,5 рубля — для школьников. Детей до 7 лет пустят бесплатно.

Помимо хоккейного матча, 10 января в Ледовом дворце болельщиков ждет развлекательная программа.

Ледовый дворец, являющийся тренировочной базой для хоккейного клуба «Химик» и воспитанников СДЮШОР, открылся в Новополоцке летом 1994 года. За все время здесь не было капитального ремонта, и внешне он практически не изменился. Видимо, поэтому его и выбрали для съемок эпизода фильма «Легенда № 17», рассказывающего о звездах советского хоккея. Реконструкцию спортобъекта начали в 2018 году, после визита сюда главы Администрации президента Наталье Кочановой.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо хоккейного матча, 10 января в Ледовом дворце болельщиков ждет развлекательная программа.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Солигорске задержан один из руководителей больницы. Его подозревают в хищениях при закупках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика