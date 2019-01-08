На первом хоккейном матче в обновленном Ледовом дворце в Новополоцке ожидается аншлаг

На первый матч новополоцкого «Химика» в обновленном после реконструкции Ледовом дворце за день продали более 1000 билетов. На арене 10 января ожидается уже подзабытое для города явление — аншлаг на хоккейном матче, пишет gorod214.by.

Почти все билеты на матч между «Химиком» и «Витебском» на ледовой арене в Новополоцке уже проданы, сообщили в пресс-службе новополоцкого хоккейного клуба.

— Осталось около 40 билетов на места, самые удаленные от ледовой площадки, — уточнил пресс-секретарь «Химика» Евгений Кемстач.

Всего арена может вместить 1150 болельщиков. Таким образом, первая игра местной команды в реконструированном дворце соберет, по всей вероятности, аншлаг.

Билеты на матч стоят 3 рубля — для взрослых, 2 рубля — для студентов, 1,5 рубля — для школьников. Детей до 7 лет пустят бесплатно.

Помимо хоккейного матча, 10 января в Ледовом дворце болельщиков ждет развлекательная программа.

Ледовый дворец, являющийся тренировочной базой для хоккейного клуба «Химик» и воспитанников СДЮШОР, открылся в Новополоцке летом 1994 года. За все время здесь не было капитального ремонта, и внешне он практически не изменился. Видимо, поэтому его и выбрали для съемок эпизода фильма «Легенда № 17», рассказывающего о звездах советского хоккея. Реконструкцию спортобъекта начали в 2018 году, после визита сюда главы Администрации президента Наталье Кочановой.