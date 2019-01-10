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Развлечение может обернуться трагедией. Что делать, чтобы не допустить беды?

11.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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Зима — время веселых развлечений и активного отдыха — санки, лыжи, тюбинги… Но, как показывает практика, такой отдых иногда оборачивается трагедией.
Печальную статистику привел Александр Иванистов, инспектор ГПиВО Дрибинского РОЧС. Только за  6?7 января 2019 года в стране зафиксировано пять случаев травмирования людей во время катания на тюбинге, один человек погиб.
Четыре случая произошли в Минске и Минском районе: 6-летний мальчик при спуске на тюбинге с горы ударился головой о дерево и получил переломы и травмы, 8-летняя девочка ударилась головой о дерево и получила множественные переломы, 9-летняя девочка при спуске с горы на тюбинге столкнулась с другим ребенком, 8-летний мальчик ударился головой о дерево и сейчас находится в реанимации. В Волковыске 11-летний мальчик ударился спиной о камни и получил разрывы внутренних органов.
К сожалению, Могилевскую область беда не обошла стороной. В областном центре мужчина 24 лет при катании на тюбинге с горки въехал в фонарный столб и погиб.
Тюбинг, или «ватрушка», при спуске с горы развивает приличную скорость, а управлять ей ребенку и даже взрослому крайне трудно.
Соблюдение элементарных правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье.
Мария ГЕРМАНОВА
 
Теги: Минск
 
 
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Зима — время веселых развлечений и активного отдыха — санки, лыжи, тюбинги… Но, как показывает практика, такой отдых иногда оборачивается трагедией. Печальную...
 
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