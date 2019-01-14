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Очередной Форум регионов Беларуси и России намечено провести в Санкт-Петербурге 16-18 июля

15.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Очередной Форум регионов Беларуси и России намечено провести в Санкт-Петербурге 16-18 июля

VI Форум регионов Беларуси и России планируется провести в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси Владимира Семашко с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания России Юрием Воробьевым.

«Юрий Воробьев отметил союзнический характер белорусско-российских отношений, подчеркнул, что в последние годы усилиями белорусской и российской сторон прямые межрегиональные связи выведены на новый уровень взаимодействия, чему способствовало проведение пяти форумов регионов Беларуси и России, — констатировали в дипмиссии. — Он проинформировал о подготовке к VI Форуму, который состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 июля 2019 года».

В свою очередь Владимир Семашко подчеркнул, что развитие сотрудничества с регионами России было и остается одним из внешнеэкономических приоритетов Беларуси. Посол выразил уверенность в том, что площадка форума и в дальнейшем будет эффективно использоваться для привлечения руководства регионов, предприятий и представителей бизнес-сообщества к выработке практических решений по совершенствованию взаимодействия в соответствующих сферах.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития межпарламентского сотрудничества. Отмечалось, что конструктивная совместная работа депутатов обеих стран позволяет поддерживать положительную динамику политического диалога и взаимных усилий на международной арене. «В завершение встречи была также отмечена готовность сторон к развитию дальнейшего взаимодействия по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес», — добавили в пресс-службе.

Форум регионов проводится ежегодно поочередно на территории Беларуси и России. Его организаторами выступают верхние палаты парламентов двух стран — Совет Республики и Совет Федерации. V Форум прошел в Могилеве в октябре 2018 года.-

БелТА

 
Теги: Могилев
 
 
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VI Форум регионов Беларуси и России планируется провести в Санкт-Петербурге с 16 по 18 июля. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России...
 
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