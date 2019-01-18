«Это был подлый обман». Настя Рыбка рассказала о задержании и условиях в ИВС

Задержанная накануне в аэропорту Шереметьево Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала, что поначалу ей предложили дать показания в качестве свидетеля, но когда она отказалась, задержали. Об этом белоруска рассказала «Московскому комсомольцу» .

— Я не собиралась оставаться в Шереметьево. Но в аэропорту меня задержали и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы.

Девушка заявила, что ее подло обманули.

— Мне сказали, что в Шереметьево нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман.

Сейчас ее вместе с остальными задержанными содержат в ИВС ОМВД по району «Зябликово». Рыбка говорит, что условия тут «просто космос».

— Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры.

Сегодня в российских СМИ появилась информация, что у Вашукевич поднялась температура. Вызванные в изолятор временного содержания врачи не стали ее госпитализировать, заявил РИА «Новости» адвокат девушки Александр Молохов.

Позже другой адвокат Дмитрий Зацаринский сообщил РБК , что госпитализация девушке уже не требуется. «Сейчас она чувствует себя нормально», — рассказал юрист. Адвокат добавил, что до сих пор не видел постановления о возбуждении уголовного дела. «Следствие всячески пытается устранить меня из этого дела, у них ничего не получится», — подчеркнул Зацаринский.

Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще двух человек задержали вечером 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после того, как они прилетели из Таиланда. Позже стало известно, что молодые люди задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). По словам ее адвоката Дмитрия Зацаринского, «якобы две потерпевшие написали заявление».

Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.