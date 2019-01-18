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«Это был подлый обман». Настя Рыбка рассказала о задержании и условиях в ИВС
18.01.2019 23:42 — Новости Общества | Tut.by
Задержанная накануне в аэропорту Шереметьево Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) рассказала, что поначалу ей предложили дать показания в качестве свидетеля, но когда она отказалась, задержали. Об этом белоруска
— Я не собиралась оставаться в Шереметьево. Но в аэропорту меня задержали и предложили дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу. Я отказывалась, сказала, что могу потом ответить на все вопросы.
Девушка заявила, что ее подло обманули.
— Мне сказали, что в Шереметьево нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый обман.
Сейчас ее вместе с остальными задержанными содержат в ИВС ОМВД по району «Зябликово». Рыбка говорит, что условия тут «просто космос».
— Здесь просто космос. Пятизвездочный отель. Я впервые за последние месяцы лежала на матрасе. Ведь в тюрьме мы спали на бетонном полу. Вообще если сравнивать местные условия и тайские — там мы чудом выжили. А последние дни мы находились в камере, где не было туалета. Нам предложили мочиться прямо в угол камеры.
Сегодня в российских СМИ появилась информация, что у Вашукевич поднялась температура. Вызванные в изолятор временного содержания врачи не стали ее госпитализировать, заявил РИА «Новости» адвокат девушки Александр Молохов.
Позже другой адвокат Дмитрий Зацаринский сообщил
Настю Рыбку, Алекса Лесли и еще двух человек
Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.
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- Мне сказали, что в Шереметьево нет транзитной зоны, и поставили штамп о том, что я нахожусь на территории России. А потом сразу же повязали. Я считаю, это был подлый...
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