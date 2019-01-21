Обучать сотрудников милиции по профилю киберпреступлений начнут в Академии МВД

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профильная подготовка сотрудников милиции по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий начнется в Академии МВД в сентябре. Об этом сегодня сообщил журналистам первый заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский, передает корреспондент БЕЛТА.

Если в 2017 году в Беларуси было зарегистрировано более 3 тыс. преступлений в IT-сфере, то по итогам 2018-го их количество составило около 4,7 тыс. "Видя это, мы начинаем предпринимать определенные шаги. В частности, в Академии МВД с сентября 2019 года будет вестись профильная подготовка сотрудников милиции по этому направлению", - рассказал Иван Подгурский.-0-