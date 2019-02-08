Книгу «Афганистан. Страницы мужества» издали в Могилеве

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана информационное агентство «Могилевские ведомости» издало книгу «Афганистан. Страницы мужества», сообщила корреспонденту БЕЛТА главный редактор информагентства Светлана Шутова.





Это первое и наиболее полное профессиональное издание, объединившее информацию по всей Могилевской области. Особенность и уникальность новой книги не только в содержании, наполнении редкими фото- и текстовыми материалами, воспоминаниями воинов-афганцев, их родственников, но и другой, до сих пор не известной широкой аудитории информацией.

«В издании много очерков о наших земляках, прошедших Афганистан, их воспоминания, сопровождающиеся яркими фотографиями сегодняшних дней и военных будней из личных архивов воинов-интернационалистов, их письма родным и близким, — рассказала Светлана Шутова. — Здесь также представлены уникальные свидетельства, истинные странички мужества, чести и патриотизма наших земляков, волею судьбы оказавшихся в афганском пекле. Эта книга — память о героических и трагических страницах истории тех событий, это дань уважения всем участникам боевых действий в Афганистане, которые с честью и достоинством выполнили свой воинский долг».

Во время подготовки книги к печати проделана огромная работа по уточнению, упорядочению и систематизации списков воинов-интернационалистов региона. Все города и районы представлены отдельно. Полноцветное, почти 400-страничное издание, выполненное в твердом ламинированном переплете привлекает внимание ярким, выразительным дизайном, акцентированной подачей информации, включающей в себя обширную историческую справку предвоенной ситуации в Афганистане и политическое отношение к ней СССР, историю становления Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане и информацию о деятельности его областной, городской и районных организаций.

Издание выпущено по заказу главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома. Оно рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей, в том числе учащихся и студентов, историков, научных сотрудников музеев, работников библиотек.

Первая презентация книги состоится 8 февраля во время 21-й региональной встречи ветеранов войны в Афганистане Белыничского, Круглянского, Шкловского и Могилевского районов.

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