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Получивший ранение в столбцовской школе десятиклассник: Я хотел спасти учительницу и класс

13.02.2019 22:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Состояние двух пострадавших во время нападения в столбцовской школе улучшилось. Школьники переведены из реанимации в хирургическое отделение. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщили медики.

Видео: ОНТ

Как рассказал врач отделения хирургии Столбцовской центральной районной больницы Дмитрий Плескач, школьники переведены из реанимации в хирургическое отделение.

— Они проходят уже восстановительное лечение. Жизни ничего не угрожает. С ними работают психологи. Ребята выздоравливают.

Журналистам телеканала удалось поговорить с одним из пострадавших — Владиславом Цвирко. Мальчик говорит, что главным его желанием в момент нападения было защитить одноклассников.

— Я хотел спасти учительницу и класс. Почти защитил, кроме учительницы…

— Если бы ты знал, что тебя ранят, побежал бы заступаться?

— Да.

«Город маленький, все друг друга знают». В Столбцах прощаются с погибшими при нападении в школе

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.

Подозреваемого задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Возбуждены два уголовных дела — по ч. 2 ст. 139 (Убийство) и по ч. 1 ст. 14 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

С целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщил Следственный комитет.

 
 
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Состояние двух пострадавших во время нападения в столбцовской школе улучшилось. Школьники переведены из реанимации в хирургическое отделение.
 
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