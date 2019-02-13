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Получивший ранение в столбцовской школе десятиклассник: Я хотел спасти учительницу и класс
13.02.2019 22:26 — Новости Общества | Tut.by
Состояние двух пострадавших во время нападения в столбцовской школе улучшилось. Школьники переведены из реанимации в хирургическое отделение. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщили медики.
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Как рассказал врач отделения хирургии Столбцовской центральной районной больницы Дмитрий Плескач, школьники переведены из реанимации в хирургическое отделение.
— Они проходят уже восстановительное лечение. Жизни ничего не угрожает. С ними работают психологи. Ребята выздоравливают.
Журналистам телеканала удалось поговорить с одним из пострадавших — Владиславом Цвирко. Мальчик говорит, что главным его желанием в момент нападения было защитить одноклассников.
— Я хотел спасти учительницу и класс. Почти защитил, кроме учительницы…
— Если бы ты знал, что тебя ранят, побежал бы заступаться?
— Да.
Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах
Подозреваемого задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Возбуждены два уголовных дела — по ч. 2 ст. 139 (Убийство) и по ч. 1 ст. 14 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.
С целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы,
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Состояние двух пострадавших во время нападения в столбцовской школе улучшилось. Школьники переведены из реанимации в хирургическое отделение.
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