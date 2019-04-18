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До +10°С и небольшие дожди. Погода в Могилеве в выходные
19.04.2019 06:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До +10°С будет в эти выходные в Могилеве. Погода будет переменчивой — и солнечной, и пасмурной. А еще
Сегодня, 19 апреля, будет солнечно и до +13°С.
Суббота будет пасмурной и более холодной: днем — +10°С, ночью — +6°С. К тому же вся вторая половина суток будет дождливой.
В воскресенье, 21 апреля, также будет +6…+10°С, но уже облачно с прояснениями. Утром и днем прогнозируют небольшие дожди.
В понедельник, 22 апреля, ожидается переменная облачность, до +14°С.
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