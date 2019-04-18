ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До +10°С и небольшие дожди. Погода в Могилеве в выходные

19.04.2019 06:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

До +10°С будет в эти выходные в Могилеве. Погода будет переменчивой — и солнечной, и пасмурной. А еще прогнозируют небольшие дожди. Но не спешите расстраиваться, если это нарушит ваши планы — дождь сейчас ой как нужен полям, иначе останемся без урожая. И вся следующая неделя обещает быть сухой и теплой. К выходным, по предварительным данным, температура воздуха вырастет до +17°С.

Сегодня, 19 апреля, будет солнечно и до +13°С.

Суббота будет пасмурной и более холодной: днем — +10°С, ночью — +6°С. К тому же вся вторая половина суток будет дождливой.

В воскресенье, 21 апреля, также будет +6…+10°С, но уже облачно с прояснениями. Утром и днем прогнозируют небольшие дожди.

В понедельник, 22 апреля, ожидается переменная облачность, до +14°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вся следующая неделя обещает быть больше похожей на начало лета.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беловежской Пуще пытаются спасти самое древнее низинное болото Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика