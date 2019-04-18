До +10°С и небольшие дожди. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

До +10°С будет в эти выходные в Могилеве. Погода будет переменчивой — и солнечной, и пасмурной. А еще прогнозируют небольшие дожди. Но не спешите расстраиваться, если это нарушит ваши планы — дождь сейчас ой как нужен полям, иначе останемся без урожая. И вся следующая неделя обещает быть сухой и теплой. К выходным, по предварительным данным, температура воздуха вырастет до +17°С.

Сегодня, 19 апреля, будет солнечно и до +13°С.

Суббота будет пасмурной и более холодной: днем — +10°С, ночью — +6°С. К тому же вся вторая половина суток будет дождливой.

В воскресенье, 21 апреля, также будет +6…+10°С, но уже облачно с прояснениями. Утром и днем прогнозируют небольшие дожди.

В понедельник, 22 апреля, ожидается переменная облачность, до +14°С.

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