ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА СВЯЗИ СПАСЛИ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Источник материала: Единство

Военнослужащие полевого пункта питания первыми увидели густой дым. Прапорщик Валерий Жук, начальник взвода материального обеспечения, доложил дежурной службе о происшедшем, вызвал пожарную службу и, вооружившись лопатами, ведрами, огнетушителями убыл вместе с личным составом на место задымления.

Дежурный по лагерному сбору майор Алексей Писной доложил командиру полка и получил распоряжение на сбор всего личного состава, поскольку пожар мог распространиться и на сосновый массив, где находилась техника узлов связи.

— Порывистый ветер и сухая погода способствовали быстрому распространению огня на большую площадь, но этого мы смогли избежать, действуя слаженно, ведь навыки устранения возгораний военнослужащими были получены во время проведения занятий по безопасности военной службы, — рассказал подполковник В.И. Крат, начальник штаба – первый заместитель командира полка, руководивший действиями личного состава.

В итоге пожар, который мог загубить лесной массив, связисты и сотрудники МЧС потушили вовремя.

По прибытии в полк каждый военнослужащий, отличившийся при тушении пожара, командиром полка будет поощрен трехсуточнымс увольнением и благодарственным письмом родителям, воспитавших таких сыновей.