﻿ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА СВЯЗИ СПАСЛИ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОЛКА СВЯЗИ СПАСЛИ ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Военнослужащие полевого пункта питания первыми увидели густой дым. Прапорщик Валерий Жук, начальник взвода материального обеспечения, доложил дежурной службе о происшедшем, вызвал пожарную службу и, вооружившись лопатами, ведрами, огнетушителями убыл вместе с личным составом на место задымления.

Дежурный по лагерному сбору майор Алексей Писной доложил командиру полка и получил распоряжение на сбор всего личного состава, поскольку пожар мог распространиться и на сосновый массив, где находилась техника узлов связи.

— Порывистый ветер и сухая погода способствовали быстрому распространению огня на большую площадь, но этого мы смогли избежать, действуя слаженно, ведь навыки устранения возгораний военнослужащими были получены во время проведения занятий по безопасности военной службы, — рассказал подполковник В.И. Крат, начальник штаба – первый заместитель командира полка, руководивший действиями личного состава.

В итоге пожар, который мог загубить лесной массив, связисты и сотрудники МЧС потушили вовремя.

По прибытии в полк каждый военнослужащий, отличившийся при тушении пожара, командиром полка будет поощрен трехсуточнымс увольнением и благодарственным письмом родителям, воспитавших таких сыновей.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает группа "Привет, Борисов!" в Телеграм, находясь на полевом выходе, личный состав 60-го отдельного полка связи, занимался боевой подготовкой: отрабатывая...
 
Новости дня
Новости общества
 
22 апреля день судебного эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика