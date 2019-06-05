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Армия подала в суд на Пружанский райисполком за «бракованного» призывника - и выиграла
05.06.2019 22:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Войсковая часть через суд потребовала у Пружанского райисполкома возместить более 900 рублей ущерба за необоснованный призыв жителя района на срочную военную службу. Об этом
Выяснилось, что во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня — и того необоснованно признали годным и направили на срочную военную службу.
По закону ответственность за вред, причиненный необоснованным призывом на военную службу, несут местные органы, создавшие призывные комиссии, — вот войсковая часть и потребовала у Пружанского райисполкома возместить 923,17 рубля ущерба за «бракованного» срочника. В эту сумму включили расходы на выплату вещевого довольствия, денежного довольствия, боевую подготовку, возмещение стоимости питания и лечения военнослужащего и еще кое-какие организационные мелочи.
Суд удовлетворил требования войсковой части, райисполком выплатит всю сумму иска. Кроме того, местным властям придется выплатить еще более 600 рублей госпошлины.
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Во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня - и того необоснованно признали годным и направили на срочную военную...
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