ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Армия подала в суд на Пружанский райисполком за «бракованного» призывника - и выиграла

05.06.2019 22:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Войсковая часть через суд потребовала у Пружанского райисполкома возместить более 900 рублей ущерба за необоснованный призыв жителя района на срочную военную службу. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Выяснилось, что во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня — и того необоснованно признали годным и направили на срочную военную службу.

По закону ответственность за вред, причиненный необоснованным призывом на военную службу, несут местные органы, создавшие призывные комиссии, — вот войсковая часть и потребовала у Пружанского райисполкома возместить 923,17 рубля ущерба за «бракованного» срочника. В эту сумму включили расходы на выплату вещевого довольствия, денежного довольствия, боевую подготовку, возмещение стоимости питания и лечения военнослужащего и еще кое-какие организационные мелочи.

Суд удовлетворил требования войсковой части, райисполком выплатит всю сумму иска. Кроме того, местным властям придется выплатить еще более 600 рублей госпошлины.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время призыва жителя Пружанского района врач-невролог некачественно обследовала парня - и того необоснованно признали годным и направили на срочную военную...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Без предупреждения». Президент в выходные прокатился на велосипеде по Болбасово с младшим сыном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика