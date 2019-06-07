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Сильный ветер и град под Шумилино
08.06.2019 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Под Шумилино Витебской области вечером 7 июня прошел сильнейший град с порывами ветра. Видео непогоды прислал в редакцию TUT.BY наш читатель Сергей Машков.
Все произошло около 19.15. Мужчина ехал на скутере в стороноу Витебска, когда огромное облако принесло град, который сопровождался очень сильными порывами ветра. Машины останавливались на обочине.
«Облако радиусом 500 метров с мощнейшими порывами ветра и градом шло от Витебска в сторону Шумилино. А вокруг было ясно и солнечно. Я ехал на скутере, нас сносило с дороги, — рассказал Сергей.
Длилось все около пяти минут.
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Под Шумилино Витебской области вечером 7 июня прошел сильнейший град с порывами ветра. Видео непогоды прислал в редакцию TUT.BY наш читатель Сергей Машков.
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