На Руссиянова, Макаенка и площади Ванеева в выходные - дорожные работы. Как пойдет транспорт

Источник материала: Tut.by

На улице Руссиянова, Макаенка и на площади Ванеева в выходные изменится движение. Там дорожные работы, поэтому общественный транспорт пойдет по-другому. «Столичный транспорт и связь» рассказывает как.



Снимок используется для иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Движение на площади Ванеева изменится вторые выходные подряд

В субботу и воскресенье (15 и 16 июня) будут асфальтировать нечетную сторону Партизанского проспекта и участок улицы Ванеева. На этот период движение троллейбусов там отменяется.

Пассажирам нужно учесть, что вместо троллейбуса № 3 запустят автобус № 3Т.

Движение троллейбуса № 16 в направлении диспетчерской станции «Чижовка-1» организуется по улицам Голодеда, Ташкентской, Кабушкина, Крупской, Малинина, проспекту Рокоссовского, улице Олега Кошевого, Партизанскому проспекту и далее по маршруту, а в направлении диспетчерской станции «Чижовка-1» — без изменений.

Маршрут троллейбуса № 34 со стороны разворотного кольца «Зеленый луг-3» сокращается по улице Радиальной до диспетчерской станции «Дражня», маршруту присвоят номер № 34Д, а со стороны диспетчерской станции «Ангарская-4» движение отменяется.

Троллейбус № 59 отправится со стороны конечного пункта «Долгобродская» по улицам Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту и далее по маршруту, а в направлении конечной станции «Долгобродская» — без изменений.

Маршрут троллейбусов № 41 выполнятся не будет. В то же время на маршруте № 60 увеличат количество подвижного состава и продлят время его работы.

Чтобы компенсировать снятые троллейбусы, организуют временные автобусы:

— № 917 «ДС Дражня — Чижовка-6» со следованием по улицам Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту, улицам Кабушкина, Ташкентской, Голодеда в обоих направлениях.

— № 941 «ДС Уручье-2 — ДС Малинина» со следованием по улице Руссиянова, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Запорожской, Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту, улице Ванеева, проспекту Рокоссовского, улице Малинина в прямом направлении; а по улице Малинина, проспекту Рокоссовского, улице Олега Кошевого, Партизанскому проспекту, улицам Буденного, Долгобродской, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, проспекту Независимости, улице Руссиянова — в обратном направлении.

Вот еще несколько корректировок в автобусных маршрутах:

— № 2С, 84 со стороны улицы Денисовской до МТЗ организуются по улицам Ванеева, Олега Кошевого, Партизанскому проспекту, улицам Буденного, Долгобродской с выполнением остановок «АВ Восточный» по улице Олега Кошевого и «Буденного» по улице Буденного; а в обратном направлении — по улицам Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту, улице Ванеева с выполнением на изменяемом участке остановки «Буденного» по улице Буденного;

— № 59 — организуется в обоих направлениях по улицам Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, Партизанскому проспекту и далее по маршруту с выполнением всех остановок на изменяемом участке, в том числе «пл. Ванеева» в направлении диспетчерской станции «Чижовка»;

— № 93 — в направлении конечного пункта «Старый аэропорт» организуется по Партизанскому проспекту, улицам Олега Кошевого, Ванеева с выполнением всех остановок в на изменяемом участке, а в направлении диспетчерской станции «Шабаны» — без изменений.

Выполнение остановки «пл.Ванеева» по Партизанскому проспекту в направлении улицы Аранской организуется на временной площадке, расположенной в 100 метрах по ходу движения за перекрестком с улицей Буденного.

Пассажирам, у которых есть проездные или единые проездные на определенный период времени (без лимита поездок) и в составе которых один из видов транспорта — троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 3Т, 59, 79, 917, 941 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 3, 16, 34, 41.

Улицу Руссиянова тоже будут асфальтировать

В субботу и воскресенье (15 и 16 июня) будут асфальтировать улицу Руссиянова. Там снимут троллейбусы. Движение изменится.

Троллейбусы:

— № 2, 62 — отменяются;

— № 61 — со стороны проспекта Независимости пойдут до диспетчерской станции «Уручье-4» по улицам Шафарнянской, Гинтовта в обоих направлениях.

Чтобы компенсировать снятые троллейбусы, организуют работу временных автобусов:

— № 2Т — по трассе и расписанию троллейбусов № 2;

— № 941 «ДС Уручье-2 — ДС Малинина» — по улице Руссиянова, проспекту Независимости, улицам Филимонова, Запорожской, Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, проспекту Партизанскому, улице Ванеева, проспекту Рокоссовского, улице Малинина в прямом направлении; по улице Малинина, проспекту Рокоссовского, улице Олега Кошевого, Партизанскому проспекту, улицам Буденного, Долгобродской, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, проспекту Независимости, улице Руссиянова в обратном направлении.

Пассажиры с проездными или едиными проездными на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта — троллейбус, смогут ездить без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 2Т, 941, 27, 77, 139, 86, 155 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 2, 41, 61, 62.

А вот что будет на улице Макаенка

Здесь тоже дорожные работы . Движение по улице Макаенка закроется от улицы Парниковой до железнодорожного переезда в субботу и воскресенье (15 и16 июня).

Движение автобусов № 13 и 64 организуют до перекрестка улиц Макаенка и Парниковая (без заезда в разворотное кольцо «Макаенка»). Забирать и высаживать пассажиров автобусы будут на временной площадке за улицей Парниковой в направлении проспекта Независимости.

С понедельника (17 июня) остановку «Макаенка» перенесут с улицы Парниковой в разворотное кольцо по постоянному варианту.