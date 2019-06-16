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Президент в фонтане, девушки на параде, «узники штадлера» и смертельный поцелуй - все за выходные

17.06.2019 07:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Ох, как на прошлой неделе нас измотала жара: за семь дней пал не один температурный рекорд, президент (не наш, правда) бегает через фонтаны, в Индии умирают люди, в Гренладии тает лед… Если вам не повезло и вы даже на этот уикенд не смогли поехать на природу, не отчаивайтесь — мы сделали подборку «охлаждающих» фотографий нашей природы. Посмотрите, как красиво в Беларуси, сердце замирает при виде таких пейзажей. Ну, а если вы сомневаетесь, что не пропустили ни одной важной новости и интересного текста прошлой недели, то проверьте себя с помощью нашего традиционного теста. Ну, а потом быть пробежим по выходным — и айда на работу, ждать обещанного дождя.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • У нас — новые герои «на распреде». Знакомьтесь, Вадим и Настя — они живут в агрогородке Леонишено Верхнедвинского района. Парня распределили главным бухгалтером в хозяйство, а жена Настя поехала за ним (хотя ее саму распределяли в Минск!) — и теперь работает акушеркой в районной больнице: принимает роды у мамочек, а скоро, кстати, и сама станет мамой. В это сложно поверить, но зарплаты ребятам хватает даже на отдых на Мальорке, а еще, говорят, у них там красота — олени, косули, лоси!.. Но это не главные плюсы. Хотите расскажем, почему можно и нужно быть счастливыми и в Леонишено?
  • Если вы тоже собираетесь на Мальорку в отпуск, то вам обязательно нужно знать «справедливую цену» на такси из Минска в аэропорт (ну и обратно, конечно).
  • Кстати, мы продолжаем проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, иногда — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди, которые живут в нашей с вами стране и любят свою родину. В этот раз побывали в Лынтупах (да, это где-то на краю света) в гостях у невероятно крутого фермера — вы только послушайте, что он говорит и как живет!
  • Скоро парад на День независимости — и второй год в нем будут участвовать девушки, всего более 450 человек. Тут представительницы армии и милиции. Во время одной из репетиций они рассказали нам, как готовятся к 3 июля. «Самое сложное вытерпеть жару, — делится впечатлениями Оля. — Чтобы охладиться, в душ даже во время обеда стараемся забегать. А еще иногда очень хочется сладкого».


  • А вот братья-близнецы-пожарные Алексей и Максим: один работает в Могилеве, другой в Гомеле, а вот хобби у них одно — гонки с препятствиями. Алексей бегает, а Максим снимает его в блог — впрочем, на видео и фото их порой и не отличишь. А красавцы какие, девочки!
  • «Штадлер» Гомель — Минск больше четырех часов простоял с пассажирами внутри на перегоне. По такой жаре так себе, конечно, приключение! Как это все было — нам рассказали «узники штадлера», а вот что это было, мы сегодня надеемся узнать у БелЖД.
  • И снова о сериале «Чернобыль». «Половина персонала станции показана идиотами, а руководство станции вообще просто дебилы… Мало того что там [в сериале] все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие, принципиальные решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?!» Как думаете, кто так возмущен?
  • National Geographic подвел итоги ежегодного конкурса лучших тревел-фотографий — обязательно посмотрите на победителей этого года (всего было три номинации). Ну и фантастически клевые фото животных от агентства Caters News обязательно посмотрите!


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Кстати, хотели вас попросить: целуйтесь аккуратнее — иногда это приводит… к смерти. И — хорошей нам всем рабочей недели!

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Ох, как на прошлой неделе нас измотала жара!.. Как думаете, какой будет эта?..
 
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