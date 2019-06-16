Президент в фонтане, девушки на параде, «узники штадлера» и смертельный поцелуй - все за выходные

У нас — новые герои «на распреде». Знакомьтесь, Вадим и Настя — они живут в агрогородке Леонишено Верхнедвинского района. Парня распределили главным бухгалтером в хозяйство, а жена Настя поехала за ним (хотя ее саму распределяли в Минск!) — и теперь работает акушеркой в районной больнице: принимает роды у мамочек, а скоро, кстати, и сама станет мамой. В это сложно поверить, но зарплаты ребятам хватает даже на отдых на Мальорке, а еще, говорят, у них там красота — олени, косули, лоси!.. Но это не главные плюсы. Хотите расскажем, почему можно и нужно быть счастливыми и в Леонишено?
Кстати, мы продолжаем проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, иногда — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди, которые живут в нашей с вами стране и любят свою родину. В этот раз побывали в Лынтупах (да, это где-то на краю света) в гостях у невероятно крутого фермера — вы только послушайте, что он говорит и как живет!
Скоро парад на День независимости — и второй год в нем будут участвовать девушки, всего более 450 человек. Тут представительницы армии и милиции. Во время одной из репетиций они рассказали нам, как готовятся к 3 июля. «Самое сложное вытерпеть жару, — делится впечатлениями Оля. — Чтобы охладиться, в душ даже во время обеда стараемся забегать. А еще иногда очень хочется сладкого».
А вот братья-близнецы-пожарные Алексей и Максим: один работает в Могилеве, другой в Гомеле, а вот хобби у них одно — гонки с препятствиями. Алексей бегает, а Максим снимает его в блог — впрочем, на видео и фото их порой и не отличишь. А красавцы какие, девочки!
И снова о сериале «Чернобыль». «Половина персонала станции показана идиотами, а руководство станции вообще просто дебилы… Мало того что там [в сериале] все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие, принципиальные решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете? Как вы можете такие вещи показывать?!» Как думаете, кто так возмущен?
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с победой на чемпионате мира по футболу. Соцсети шутили: еще пару лет назад после такой фразы вам бы точно вызвали санитаров — настолько бредово звучали обе части. А теперь нет — и Зеленский президент, и Украина — чемпион (правда, молодежного ЧМ). А видели лучшего снайпера молодежного ЧМ? Норвежец в одном матче забил хет-трик хет-триков!