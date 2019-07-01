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Сюткин, новый памятник и фейерверки. Как пройдет 3 июля в Гомеле
02.07.2019 17:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный праздник страны в Гомеле отметят традиционно — концертами, выставками и фейерверками.
Начнется День независимости в 10 утра с шествия по улице Советской. Колонна проследует на площадь Труда, где пройдет торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Затем праздник перенесется на городские площадки. Их будет несколько.
Площадь Ленина
11.00 — Выставка военной техники.
11.00 −11.50 — Торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов Гомеля.
12.10 — Инклюзивный забег «Вместе мы можем все» Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» (от пл. Ленина до сквера им. А.А.Громыко).
12.00 − 15.00 — Концертная программа с участием лучших творческих коллективов г. Гомеля.
18.00 − 21.00 — Концертная программа в рамках фестиваля классической музыки под открытым небом «Классика у Ратуши с velcom / А1».
21.00 − 22.00 — Концертная программа «Правда Радио».
22.00 − 22.10 — Республиканская акция «Споем гимн вместе!».
22.10 — Праздничный салют.
22.15 − 23.30 — Концертная программа «Правда Радио».
Площадь Победы
12.00 — Открытие памятного знака братьям Лизюковым.
Лебяжий пруд
11.00 − 15.00 Праздничная концертная программа детских школ искусств Гомеля.
11.00 − 15.00 «Детский городок» — интерактивная площадка учреждений образования.
Киевский спуск
11.00 − 15.00 — Панорама детского декоративно-прикладного и художественного творчества детских школ искусств и учреждений образования Гомеля.
Площадка у «Лодочника»
11.00 − 15.00 — Праздничная концертная программа коллективов Дворца культуры «Белицкий».
От Киевского спуска до Билецкого спуска
11.00 − 15.00 — Интерактивные выставочные зоны учреждений спорта.
11.00 − 15.00 — Площадка детского спортивно-технического творчества (судо-, авто-, авиамоделизм, картинг, мото) и робототехники.
Билецкий спуск
15.00 − 21.00 — Концертно-развлекательный проект «Беларусь в моем сердце!» Городского центра культуры.
Скейт-парк
17.00 − 21.00 — Интерактивная программа и танцевальный баттл.
Площадь Восстания
11.00 − 15.30 — «День вышиванки».
18.00 − 20.00 — Концертная программа творческих коллективов городского Центра культуры.
Сквер им. А.А.Громыко
11.00 − 15.00 — Праздничная концертная программа с участием детских школ искусств и творческих коллективов Центра инклюзивной культуры.
11.00 − 18.00 — Город мастеров.
Стадион «Центральный»
15.30 — Концерт заслуженного артиста России Валерия Сюткина при участии группы «Тяни-толкай».
Также во всех районах города будет организована праздничная программа и свой фейерверк.
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Во всех районах города будет организована праздничная программа и свой фейерверк.
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