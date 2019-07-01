Сюткин, новый памятник и фейерверки. Как пройдет 3 июля в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Главный праздник страны в Гомеле отметят традиционно — концертами, выставками и фейерверками.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Начнется День независимости в 10 утра с шествия по улице Советской. Колонна проследует на площадь Труда, где пройдет торжественный митинг, церемония возложения цветов и венков к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Затем праздник перенесется на городские площадки. Их будет несколько.

Площадь Ленина

11.00 — Выставка военной техники.

11.00 −11.50 — Торжественное открытие праздника с участием лучших творческих коллективов Гомеля.

12.10 — Инклюзивный забег «Вместе мы можем все» Гомельского областного общественного объединения «Инвалиды-спинальники» (от пл. Ленина до сквера им. А.А.Громыко).

12.00 − 15.00 — Концертная программа с участием лучших творческих коллективов г. Гомеля.

18.00 − 21.00 — Концертная программа в рамках фестиваля классической музыки под открытым небом «Классика у Ратуши с velcom / А1».

21.00 − 22.00 — Концертная программа «Правда Радио».

22.00 − 22.10 — Республиканская акция «Споем гимн вместе!».

22.10 — Праздничный салют.

22.15 − 23.30 — Концертная программа «Правда Радио».

Площадь Победы

12.00 — Открытие памятного знака братьям Лизюковым.

Лебяжий пруд

11.00 − 15.00 Праздничная концертная программа детских школ искусств Гомеля.

11.00 − 15.00 «Детский городок» — интерактивная площадка учреждений образования.

Киевский спуск

11.00 − 15.00 — Панорама детского декоративно-прикладного и художественного творчества детских школ искусств и учреждений образования Гомеля.

Площадка у «Лодочника»

11.00 − 15.00 — Праздничная концертная программа коллективов Дворца культуры «Белицкий».

От Киевского спуска до Билецкого спуска

11.00 − 15.00 — Интерактивные выставочные зоны учреждений спорта.

11.00 − 15.00 — Площадка детского спортивно-технического творчества (судо-, авто-, авиамоделизм, картинг, мото) и робототехники.

Билецкий спуск

15.00 − 21.00 — Концертно-развлекательный проект «Беларусь в моем сердце!» Городского центра культуры.

Скейт-парк

17.00 − 21.00 — Интерактивная программа и танцевальный баттл.

Площадь Восстания

11.00 − 15.30 — «День вышиванки».

18.00 − 20.00 — Концертная программа творческих коллективов городского Центра культуры.

Сквер им. А.А.Громыко

11.00 − 15.00 — Праздничная концертная программа с участием детских школ искусств и творческих коллективов Центра инклюзивной культуры.

11.00 − 18.00 — Город мастеров.

Стадион «Центральный»

15.30 — Концерт заслуженного артиста России Валерия Сюткина при участии группы «Тяни-толкай».

Также во всех районах города будет организована праздничная программа и свой фейерверк.