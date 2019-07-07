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Средняя цена за могилу - порядка 1 тыс. долларов. Задержаны должностные лица спецкомбината КБО
08.07.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный инженер КУП «Спецкомбинат КБО» и начальник отдела материально-технического снабжения этого же предприятия задержаны за взятки. Об этом
Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси выявили должностные преступления в сфере коммунально-бытового обслуживания населения.
Первый заместитель директора — главный инженер КУП «Спецкомбинат КБО» и начальник отдела материально-технического снабжения этого же предприятия за взятки предоставляли места для захоронения на кладбище «Северное».
— Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную плату. Деньги передавались через посредников. Средняя цена за могилу составляла порядка $ 1000. Мы установили около 170 мест захоронения, правомерность выделения которых предстоит выяснить в ходе оперативной и следственной работы, — рассказали в ГУБОПиК МВД.
Сообщается также, что, помимо «похоронного дела», главный инженер брал взятки и со своих подчиненных, которых уличал в нарушении трудовой дисциплины. За товарно-материальные ценности, в том числе спиртное, руководитель «отмазывал» работников спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид или недобросовестное исполнение обязанностей.
Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. В его отношении возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК Беларуси (Получение взятки). Максимальное наказание предполагает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В свою очередь, начальник отдела материально-технического снабжения брал незаконные вознаграждения якобы для их последующей передачи должностным лицам, которые могли выделить место для захоронения. Правда, деньги мужчина оставлял себе. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Беларуси (Мошенничество), санкция которой предусматривает 3 года лишения свободы.
В ГУБОПиК МВД добавили, что проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности обвиняемых и иных должностных лиц КУП «Спецкомбинат КБО», продолжается.
Ранее, напомним,
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- Злоумышленники пользовались тем, что количество свободных участков для погребения ограничено. Поэтому решить вопрос положительно предлагали за определенную...
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