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Грибы из Наровлянского района в 24 раза превышали норму по радиации
11.07.2019 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За июнь специалисты Госсаннадзора проверили 801 пробу продуктов по заявкам от населения. Превышение радионуклидов выявлено в 18 случаях. О результатах радиационного контроля продуктов питания изданию «Гомельская правда»
Грязными оказались 10 проб лесных ягод в Ельском, Лельчицком, Мозырском и Наровлянском районах.
В частности, лельчицкая черника превысила норму по содержанию радиоактивного цезия более чем в 3,5 раза, рассказала заведующий отделением радиационной гигиены областного ЦГЭиОЗ Алла Буздалкина.
Зашкалили 8 проб грибов из Наровлянского района. Рекорд побили лисички, собранные вблизи деревни Братское, показав 8988 Бк/кг, при нормативе — не выше 370 Бк/кг. Таким образом безопасный уровень превышен в 24 раза.
— В народе распространено мнение, что лисички — чистые грибы, не накапливают радиацию, — отметила врач-гигиенист. — Но лабораторные исследования свидетельствуют об обратном. Это значит, что любые дары леса, собранные в загрязненных регионах обязательно следует приносить на радиационный контроль. Для населения эта услуга бесплатная. Результат выдается в день обращения.
За июнь на содержание стронция-90 исследовано 96 проб пищевых продуктов и воды. Небольшое превышение зарегистрировано в пробе молока из деревни Верхние Жары Брагинского района — 4,04 Бк/л при нормативе 3,7.
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За июнь специалисты Госсаннадзора проверили 801 пробу продуктов по заявкам от населения. И превышение нормы выявлено в 18 случаях.
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