Грибы из Наровлянского района в 24 раза превышали норму по радиации

Источник материала: Tut.by

За июнь специалисты Госсаннадзора проверили 801 пробу продуктов по заявкам от населения. Превышение радионуклидов выявлено в 18 случаях. О результатах радиационного контроля продуктов питания изданию «Гомельская правда» рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Грязными оказались 10 проб лесных ягод в Ельском, Лельчицком, Мозырском и Наровлянском районах.

В частности, лельчицкая черника превысила норму по содержанию радиоактивного цезия более чем в 3,5 раза, рассказала заведующий отделением радиационной гигиены областного ЦГЭиОЗ Алла Буздалкина.

Зашкалили 8 проб грибов из Наровлянского района. Рекорд побили лисички, собранные вблизи деревни Братское, показав 8988 Бк/кг, при нормативе — не выше 370 Бк/кг. Таким образом безопасный уровень превышен в 24 раза.

— В народе распространено мнение, что лисички — чистые грибы, не накапливают радиацию, — отметила врач-гигиенист. — Но лабораторные исследования свидетельствуют об обратном. Это значит, что любые дары леса, собранные в загрязненных регионах обязательно следует приносить на радиационный контроль. Для населения эта услуга бесплатная. Результат выдается в день обращения.

За июнь на содержание стронция-90 исследовано 96 проб пищевых продуктов и воды. Небольшое превышение зарегистрировано в пробе молока из деревни Верхние Жары Брагинского района — 4,04 Бк/л при нормативе 3,7.