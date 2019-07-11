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«Бацька! Как это прекрасно звучит!». Как в Витебске открыли «Славянский базар»

12.07.2019 06:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебском Летнем амфитеатре 11 июля торжественно открылся 28-й международный фестиваль искусств «Славянский базар». Гала-концерт шел более трех часов, билеты на него стоили от 65 до 195 рублей. В зале (да и на сцене) был президент Александр Лукашенко: пошутил о том, что хотел бы, как «великие творческие люди», понимать «Черный квадрат» Малевича, и пожелал зрителям, чтобы «Господь окропил» их «хорошим дождиком».

У «Славянского базара» есть неизменная многолетняя традиция: первым на сцену на гала-концерте открытия всегда выходит именно Александр Лукашенко.

— Мы рады всем, кто приехал к нам, чтобы разделить с нами этот красивый праздник — настоящий праздник искусства, дружбы и взаимопонимания, — сказал президент.

Он отметил, что именно таким фестиваль и задумывался в начале 1990-х годов, когда «стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны».


По словам президента, Витебск тогда неслучайно выбрали «культурной столицей братских славянских стран»: «Этот город обладает особой творческой энергетикой. Здесь жили и творили величайшие авангардные художники — Малевич и Шагал. Они подарили миру „Черный квадрат“ и юных влюбленных, парящих над городом».

Здесь глава государства позволил себе ремарку:

— Знаете, когда я сказал «Черный квадрат», сразу подумал: «Мне бы, как великим творческим людям, понимать этот «Черный квадрат». А так я радуюсь вместе со всеми и думаю: «Великое творчество».

Затем Александр Лукашенко поздравил народную артистку Украины и Ингушетии Таисию Повалий. Из рук президента она получила бронзовую статуэтку девушки-музы — специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию».

Представительнице Беларуси Ксении Галецкой, которая стала обладательницей Гран-при международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019», — президент вручил специальный приз «Лиру».


Александр Лукашенко поздравляет с наградой Таисию Повалий

Юная конкурсантка из Беларуси Ксения Галецкая получила Гран-при детского музыкального конкурса «Витебск-2019»

Покидая сцену, Александр Лукашенко пожелал зрителям хорошей погоды:

— Я имею в виду, чтобы нас всех Господь окропил сегодня или завтра, но в дни фестиваля, хорошим дождиком. Тем более нам в этом амфитеатре он не страшен. А на улице после открытия фестиваля чтобы этот прекрасный дождь, как говорят, «слезы Господа», попал на вас и увеличил дни жизни — вашей, ваших родных и близких, детей.


На вип-трибуну, где сидел Александр Лукашенко с сыном Николаем и «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич, в этот вечер обращали взгляды многие участники концерта. Один из ведущих — Дмитрий Губерниев, анонсируя песню российского певца Дениса Клявера «Когда ты станешь большим», сделал такой комплимент белорусскому президенту:

— Отец, бацька! Боже мой, как это прекрасно звучит! — камеры в этот момент показали улыбающегося Лукашенко. — Как много мы хотим сказать своим отцам. Папа, отец, тебе, всем отцам, посвящается эта песня.


Эмин

Таисия Повалий

Стас Михайлов

Валерий Леонтьев

Тамара Гвердцители и Константин Москович

Алессандро Сафина

Боссон

Денис Майданов

Ядвига Поплавская и Анастасия Тиханович

Азербайджанский певец Эмин пригласил Александра Лукашенко на международный музыкальный фестиваль «Жара» в Баку в конце июля:

— Билет с меня! — пообещал артист.

Стас Михайлов исполнил две песни — «Падает снег» и «Девочку-лето». Он поблагодарил зрителей за теплый прием на своем сольнике накануне, 10 июля, и за то, что его постоянно приглашают на витебский фестиваль, который «проходит при поддержке правительства»:

— Я очень рад, что здесь нахожусь. Спасибо, Александр Григорьевич, что делаете такой праздник!

Тамара Гвердцители также призналась, что счастлива в этот вечер быть в Витебске:

— Для меня эта сцена святая. 25 лет назад меня здесь представлял великий маэстро Мишель Легран. Я верю, что с небес он услышит наше музыкальное приношение.

В дуэте с молдавским артистом Константином Московичем грузинская певица исполнила композицию из фильма «Шербургские зонтики».

Валерий Леонтьев признался, что «уже и не сосчитать — в какой раз» стоит на сцене «Славянского базара», и спел свой бессмертный «Дельтаплан» и хит «Мы спасены».

Расшевелить публику, которая на концерте открытия с участием первого лица государства обычно сидит чинно-благородно и не танцует, попытался шведский красавчик Боссон — он спустился со сцены в зал амфитеатра.

В гала-концерте открытия фестиваля также спели итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, российские звезды Варвара, Татьяна Буланова, Александр Панайотов, Денис Майданов, белорусские исполнители Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко, Ядвига Поплавская, Руслан Алехно и другие артисты.







В этом году «Славянский базар в Витебске» проходит с 8 по 17 июля. Он собрал представителей 42 стран. На 23 творческих площадках пройдет 190 мероприятий.

Благодаря безвизу, специально введенному для гостей «Славянского базара», его проекты смогут дополнительно посетить более 5 тысяч иностранцев — такую информацию озвучили журналистам организаторы. Принцип такой же, как и на II Европейских играх: билет на любое мероприятие «Славянского базара» открывает для иностранных граждан безвизовые въезд и пребывание с 1 по 20 июля.

А за все предыдущие годы в витебском фестивале приняли участие около 170 тысяч артистов, его проекты посетили более 5,5 миллиона зрителей.

— На нынешний фестиваль уже продали более 67 тысяч билетов, — сообщил директор фестиваля Глеб Лапицкий. — При этом многие еще разбирают их в последние дни.


 
Теги: Витебск
 
 
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Гала-концерт шел более трех часов, свое творчество за билеты от 65 до 195 рублей публике подарили белорусские, российские и западные звезды. Президент был в хорошем...
 
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