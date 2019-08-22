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В пятницу — вновь «Школьный базар»
23.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
23 августа на центральной площади города состоится ярмарка «Школьный базар-2019» по продаже товаров школьного ассортимента с участием субъектов торговли всех форм собственности и предприятий-товаропроизводителей. Время проведения — с 9 до 15 часов.
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23 августа на центральной площади города состоится ярмарка «Школьный базар-2019» по продаже товаров школьного ассортимента с участием субъектов торговли всех...
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