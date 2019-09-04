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Рейтинг Борисовского района в областном масштабе поднялся с 12 на 10 место

05.09.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Подробный анализ результатов работы и резервов их повышения провела заместитель председателя райисполкома Лиана Леонидовна ХМУРОВИЧ.
Она отметила, что за 1 полугодие из четырех ключевых прогнозных показателей социально-экономического развития выполнено два — экспорт товаров и экспорт услуг по организациям Борисовского района, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчиненности.
Вместе с тем, значительно вырос объем промышленного производства, снизились запасы на складах, рост заработной платы сопоставим с ростом производительности труда в целом по району, объем строительно-монтажных работ увеличился на 56,2%. С начала года на 14 уменьшилось количество убыточных организаций. Район сработал с чистой прибылью.
По итогам первого полугодия в рейтинге районов Минской области Борисовский район с 12 места поднялся на 10-е.
►Промышленность, сельское хозяйство
Удельный вес промышленности в общей выручке по району составляет 81,6%.
Объем промышленного производства прирос на 23% и составил более миллиарда рублей, или 9,4% от объемов Минской области.
Успешно реализуется программа по импортозамещению. За 1 полугодие произведено импортозамещающей продукции на сумму 137,23 млн. долл. США, или 96,6% от годового плана. Наибольший удельный вес (81,5%) занимает СЗАО «БелДжи». А инновационной продукции произведено на 298,4 млн. руб., ее удельный вес в общем объеме производства составил 29,8%. По Минской области удельный вес инновационной продукции составляет 12%.
За отчетный период агропромышленным комплексом региона произведено валовой продукции сельского хозяйства на 40,9 млн. руб. Темп роста составил 97,7% (план 108,9%).
Что касается внешнеэкономической деятельности, при задании 106,4% темп роста экспорта товаров по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчиненности, составил 120,4% (157,6 млн. долл. США), плюс 26,7 млн. долл. США к уровню 2018 года.
Основную роль сыграли поставки продукции на экспорт СЗАО «БелДжи» и ИООО «СВУДС экспорт». Хотя район за период 2016 – 2018 годы по данному параметру показывал стабильный рост почти 170%.
Экспортные поставки в регионе осуществляют более 170 предприятий всех форм собственности и подчиненности в 53 страны мира. На экспорт ежегодно отгружается около 50% выпускаемой в районе промышленной продукции.
Выполнен показатель по экспорту услуг по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным органам и не имеющим ведомственной подчиненности: при задании в 103,4% темп роста составил 109,5%, плюс 278,7 тыс. долл. США к уровню 2018 года.
В настоящее время реализуются крупные проекты в ОАО «Борисовский завод медпрепаратов», ОАО «Борисовский ДОК», ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО «БАТЭ», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «Экран».
Вместе с тем, в экономику района за январь — июнь 2019 года привлечено всего 794 тыс. долл. США прямых иностранных инвестиций, что составляет лишь 19,9% к заданию на первое полугодие
(4 млн. долл. США) и 7,9% к аналогичному периоду 2018 года.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в целом по району в отчетном периоде составила 1,3 млрд. руб. и увеличилась на 23,5%. Темп роста выручки превышает темп роста себестоимости на 0,5 п.п.
Прибыль от реализации выросла на 18,9 п.п. (78,3 млн. руб.).
В целом за 1 полугодие район сработал с чистой прибылью — 74,8 млн. руб. (за аналогичный период 2018 г. прибыль составляла 14,1 млн. руб.), рост в 5,3 раза.
►Товарооборот
Удельный вес розничного товарооборота района в розничном товарообороте Минской области составляет 11,6%.
Вместе с тем, задание в 105% не выполнено. За 6 месяцев темп роста розничного товарооборота через все каналы реализации составил 101,8%.
Выполнен доведенный показатель ОАО «Веста-Борисов» — при плане 101% выполнение составило 105% в сопоставимых ценах.
►предпринимательская деятельность
Предпринимательскую деятельность в районе осуществляет 7071 субъект малого и среднего бизнеса. В целом на 230 больше аналогичного периода прошлого года.
Удельный вес поступлений в консолидированный бюджет района составляет 49,1%, что на 16,6 п.п. больше, чем за 1 полугодие 2018 года.
Борисовский район — одна из пилотных территорий, на которой реализуется проект ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.
Конкурс бизнес-проектов проводился с 11 апреля до 11 июля 2019 года. Общее количество поданных анкет в целом — 1869, в т.ч. по Борисовскому району — 183.
Представленные на конкурс бизнес-идеи станут основой для анализа потенциала Борисовского района, лучшие из них (по оценкам местных и привлеченных экспертов) будут предложены для включения в районные планы развития малого и среднего предпринимательства.
►Заработная плата
За 6 месяцев текущего года заработная плата составила 885 руб., а за июнь — 937,2 руб. Наш район среди районов Минской области по уровню заработной платы находится на 9 месте. В том числе по промышленности за полугодие зарплата составила 973,5 руб., а за июнь — 1 021 руб.
По Минской области начисленная среднемесячная заработная плата с начала года составила 1043,0 руб.
►Трудоустройство
Численность населения, занятого в экономике, составила 75 435 человек (минус 331 чел. к 2018 г.). Официальный уровень безработицы — 0,42%.
На заседании были заслушаны руководители ряда предприятий района, не выполнившие прогнозные показатели за полугодие. По итогам рассмотрения вопроса принято соответствующее решение.
Подводя итог конструктивного разговора, председатель рай-исполкома Г.И. Денгалёв подчеркнул, что предстоит сделать многое для реализации поставленных задач. Активнее должны работать в этом направлении руководители предприятий и организаций. Все намеченное необходимо выполнить.

Наш корр.

 
 
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Итоги социально-экономического развития района за первое полугодие 2019 г. были рассмотрены на расширенном заседании райисполкома, в работе которого приняли...
 
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