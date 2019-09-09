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В Докшицах в баре подрались два милиционера. Один из них умер в реанимации

10.09.2019 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из баров в Докшицах 31 августа подрались два работника местного РОВД — 19-летний участковый Иван Хилько и 22-летний сотрудник отдела по наркоконтролю Александр Жданько. Старший сотрудник ударил младшего коллегу, тот получил травмы, с которыми попал в реанимацию. 9 сентября Иван Хилько умер в минской больнице.


Иван Хилько. Фото с сайта nn.by

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова прокомментировала TUT.BY:

— Конфликт между молодыми сотрудниками произошел вне службы, в вечернее время. Они были знакомы между собой. В причинах, почему произошел конфликт и от чего наступила смерть одного из парней, разбирается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).

По ее словам, МВД выражает соболезнования родным и близким умершего младшего участкового инспектора милиции Ивана Хилько. УВД Витебского облисполкома окажет помощь в похоронах. В них примут участие сотрудники Докшицкого РОВД.

Чемоданова сообщила, что сотрудник докшицкой милиции Александр Жданько не задержан, он — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.


Александр Жданько. Фото: соцсети

Как пишет «Наша ніва», конфликт между милиционерами произошел 31 августа в докшицком баре «Сфера». Причиной драки между 22-летним Александром Жданько и 19-летним Иваном Хилько стала 23-летняя девушка, которую якобы не могли поделить Жданько и один из старших братьев Ивана.

Местные жители рассказали, что Жданько ударил Хилько один раз. После этого Иван упал, вскоре его забрала скорая. Сначала парня отвезли в больницу в Витебск, оттуда — в реанимацию Минск. Парень был в коме, ему делали трепанацию черепа.

Похоронят Ивана Хилько 11 сентября в его родной деревне Нестеровщина под Докшицами. 13 сентября парню исполнилось бы 20 лет.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В одном из баров в Докшицах 31 августа подрались два работника местного РОВД - 19-летний участковый Иван Хилько и 22-летний сотрудник отдела по наркоконтролю...
 
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