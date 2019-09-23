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Головченко: В Оршанском районе формируется кластер по производству боеприпасов и взрывчатки

23.09.2019 23:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На базе белорусского предприятия «БСВТ — Новые технологии» в Оршанском районе формируется «целый промышленный кластер, связанный с производствои боеприпасов и взрывчатых веществ», заявил 23 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

«Предприятие продолжает реализовывать проект по созданию боеприпасов, — отметил он. — Уже сейчас работает производство патронов трех калибров. Выпущено уже определенное количество миллионов этих патронов для поставки на экспорт. На этой же площадке ведется работа по регламенту, ремонту и обслуживанию авиационных ракет. Есть планы на развитие другого производства».

Производственная база предприятия «БСВТ — Новые технологии» расположена в бывшей воинской части около агрогородка Устье (Оршанский район Витебской области).

Помимо производства боеприпасов, предприятие занимается конструированием стрелкового оружия. Так, на выставке вооружения и военной техники MILEX в мае этого года в Минске были представлены новые образцы ручного оружия собственного производства — самозарядные модульные пистолеты ПСНВ и ПВ-17 конструкции отечественного разработчика Игоря Васильева, а также полуавтоматические снайперские винтовки СВ.01 калибра 7,62 мм и СВ.02 калибра 5,56 мм.

 
Теги: Минск
 
 
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На базе белорусского предприятия «БСВТ - Новые технологии» в Оршанском районе формируется «целый промышленный кластер, связанный с производствои боеприпасов и...
 
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